歐盟擬投資格陵蘭 加強北極地區國防預算

美國總統川普表示，「我們將與北約合作，共同合作部分工作，這才是應有的模式。而我們不用負擔任何費用，因為除了建構金穹之外，不會有任何支出。」

美東時間22日，美國總統川普在空軍一號上宣布，已經和NATO「北約組織」針對格陵蘭和整個北極地區達成框架協議。他認為自己提出的計畫會受到各國歡迎，但詳細的細節還要等待日後公布。

對此，歐盟表示會對格陵蘭提出實質投資，也會針對北極地區加強國防預算，購買北極適用的裝備，並加強和英國、加拿大、挪威、冰島等地區夥伴的安全與防務安排。

歐盟執委會主席馮德萊恩指出，「我們一直以來對北極和北極國安投資的不夠多，現在是時候加大投資，鞏固我們已經獲得的成就了。特別是我們認為應該將增加的國防預算，用來購買像是歐洲破冰船等適合北極使用的裝備。」

歐盟對川普的作法保持警惕外，北歐國家丹麥也向NATO建議，要在格陵蘭展開聯合監控行動並強化駐守，確保北極區域的安全，以應對川普的多次威脅。

另一方面，美國在逮捕委國總統馬杜羅後就已表示，將無限期掌控委國的石油銷售。川普22日表明，美國石油公司很快就會開始在委國鑽探石油。

而委國的國民議會22日也一讀通過油氣改革相關法案，允許外國和本地公司獨立營運委國油田，這也是2007年以來，委國首次針對石油業展開全面制度改革，預計未來幾天將完成二讀。

委國國民議會議長荷黑羅德里格斯說，「我們將對《碳氫化合物組織法》進行部分改革，以便能夠進行必要的改革，進而加速、提高委國的石油產量。」

中國作為全球最大的石油進口國，有70％的石油消費需求依靠進口，多年來透過「以油還債」的協議，一直是委國石油的最大買家。如今川普已允許中國繼續向委國購買石油，但美國官員透露，絕對不是之前委國對中國以油還債的折扣價。

至於美中關係方面，川普已經證實會在今（2026）年4月訪問中國，他表示，與中國國家主席習近平一直維持良好關係，特別是中國大量採購美國的大豆，對美國農民來說是件好事。習近平預計也會在今年底前往美國訪問。美國財政部長貝森特還透露，加上2026年的國際會議，今年的美中領袖會談將可能多達4次。