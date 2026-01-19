歐盟擬推動「歐盟製造」綠色採購法 降低對中依賴

根據路透社取得的一份歐盟執委會(European Commission)草案，歐盟計畫對公部門採購關鍵綠色科技，設定最低的「歐洲製造」要求，以強化在地產業並降低對中國進口的依賴。

在能源成本高漲、價格低廉的中國進口及美國總統川普(Donald Trump)的關稅措施夾擊下，歐盟正加速鞏固其工業基礎。

這份預計下週提出的草案將為政府採購電池、太陽能與風電零組件及電動車，訂定新的來源規則。

這份草案指出：「歐盟必須以策略性方式行動，確保並進一步強化其工業基礎與長期競爭力，並確保氣候轉型成為工業繁榮的引擎，而非去工業化的來源。」這項草案在正式公布前仍可能有所調整。

依該草案，在這項法案生效12個月後，透過公部門採購的電池系統必須在歐盟境內完成組裝，並且電池管理系統與另外2項零組件皆需來自歐盟。

在法案上路的2年後將進一步實施更嚴格的標準，屆時電池系統本身必須為歐洲製造，且更多核心零組件、包括電池芯，也須來自歐盟。

布魯塞爾希望抑制對中國的依賴。中國主導太陽能板與電池生產，並日益跨足歐洲仍具優勢的產業，包括風力渦輪製造。

該草案描述，歐盟在2000年至2020年間，於全球工業總產值的占比，從20.8%下滑至14.3%，是一項「具戰略意義的警訊」。

然而，這項計畫在歐盟各國間引發分歧，相關法案仍須與歐洲議會(European Parliament)協商。法國力挺推動該法案，但瑞典與捷克警告，「購買在地貨」的規範可能推高採購成本，並削弱整體競爭力。