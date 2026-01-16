歐盟擬推「精簡版」烏克蘭入盟方案 多國擔心破壞聯盟穩定

2025年8月17日，歐盟執委會主席范德賴恩（右）和澤倫斯基在歐盟總部舉行記者會。 （美聯社）



歐洲委員會正計畫推出「精簡版」烏克蘭入盟方案，打破自冷戰以來的傳統入盟程序，允許烏克蘭在決策權受限的情況下提前加入歐盟，以配合俄烏和平談判，並作為烏克蘭戰後重建的安全及經濟保障。然而，此舉已引發多數成員國和候選國的不安，擔憂可能削弱入盟價值、影響歐盟穩定，並帶來廣泛的政治及政策風險。

金融時報報導，歐盟執行委員會（European Commission）正在起草1項提案，計畫打破自冷戰以來使用的歐盟入盟制度，採取具爭議性的「雙層」模式，以便在任何結束俄烏戰爭的和平方案中，加速烏克蘭的入盟進程。

根據7位參與討論的高級官員透露，雖然這項改革計畫仍處於初步階段，但已讓歐盟各成員國感到不安，擔憂這種「精簡入盟」（enlargement-lite）的方式將對整個聯盟帶來深遠影響。

自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭後，烏克蘭很快地成為歐盟的正式候選國，將加入歐盟視為未來的戰後基礎，也是明確表態「親西方」的象徵。美國牽頭的20點和平計畫草案中，曾提及烏克蘭可於2027年入盟，雖然歐盟官員估計，烏克蘭可能需要10年時間才能完成符合嚴格入盟標準的改革。

歐盟委員會官員理解，如果烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受和平方案中涉及割讓領土的條款，他必須以加入歐盟作為正面成果向國內說明。

烏克蘭決策權將大幅受限

初步方案規劃，烏克蘭可以加入歐盟，但決策權將大幅受限，例如在領導人峰會和部長會議中，初期將無法行使正常的投票權。根據目前仍在研擬的提案，基輔可在達到入盟後的里程碑後，逐步獲得部分單一市場、農業補貼還有內部發展資金的使用權。

此舉將徹底改變1993年達成的入盟規則。當時規定候選國須完成涵蓋多個政策領域的大量歐盟規定，並在所有標準達成後才可正式加入歐盟。

1位熟悉提案的高級歐盟外交官坦言：「非常時期需要非常手段。我們並非在削弱擴張，而是在擴大擴張的概念。規則是30多年前訂的，現在需要更靈活的規則。這是1生1次的機會，我們必須抓住它。」

恐損及歐盟未來穩定、貶低入盟價值

不過，多位與委員會非正式討論過這項提案的歐盟成員國及其他候選國外交官表示，他們對這個概念深感不安。有些人擔心，這可能損及聯盟的未來穩定、貶低入盟價值，也讓其他候選國感到不滿。1名歐盟外交官警告：「這是普丁和川普設下的陷阱，而我們正一步步走進去。」

歐亞集團（Eurasia Group）歐洲主管拉赫曼（Mujtaba Rahman）指出：「歐盟再次陷入兩難境地：必須加速烏克蘭入盟，但這將打開潘朵拉盒子，引發布魯塞爾尚未完全理解的政治及政策風險。」

在現有入盟程序下，烏克蘭的進展一直受到匈牙利阻撓，因為入盟須經35個章節的逐一審查和一致通過。歐盟和烏克蘭官員認為，如果美國簽署最終和平計畫，將迫使布達佩斯及其盟友川普做出讓步。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）15日將烏克蘭入盟與和平談判掛鉤。她說：「入盟本身就是烏克蘭的重要安全保障，也是未來成長與繁榮的核心動力。」

引發歐盟與近鄰互動的廣泛問題

然而，歐盟多數現有成員國雖然支持烏克蘭，仍強烈反對任何可能在規則中，留有漏洞或建立雙層入盟制度的措施。1位高級歐盟官員警告，如果試圖強行推行這項方案，將造成布魯塞爾與成員國之間的嚴重裂痕。

其他官員也指出，任何調整擴張流程的舉措，也將影響其他候選國的野心，並引發歐盟如何與近鄰互動的廣泛問題。

在入盟進程上，蒙特內哥羅和阿爾巴尼亞最接近完成各章節，可能覺得自己獲得的獎勵不如烏克蘭的吸引人。對近年進展有限的波士尼亞、土耳其等國，也可能提出「精簡版入盟」的問題。另外，此舉會如何影響單一市場但無投票權的歐洲經濟區國家（如挪威）、或與歐盟關係密切但未入盟的國家（如英國），也仍不明朗。

1名高級歐盟外交官指出：「這項方案提出了巨大的、複雜的問題，可能產生許多意想不到的後果。」

