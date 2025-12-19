歐盟擬簽南方自貿協定 布魯塞爾湧逾7千人抗議

歐盟27國領袖聚集在比利時布魯塞爾，召開高峰會的同時；7000多名的農夫以及1000輛的拖拉機，也把歐洲議會周圍的馬路堵得水洩不通。自始自終強力反對與南方共同市場國家，簽訂自由貿易協定的農民，眼見一旦19號的批准程序順利結束就大勢已去，憤怒的朝警方投擲馬鈴薯、香蕉和玻璃瓶，也有人點火焚燒輪胎、木材，燃放煙火，警方則動用了水柱、催淚瓦斯驅散人群。

歐洲農民米歇爾斯表示，「南方共同市場協議對我們的農業非常糟，因為這是要進口我們這裡就能生產，而且品質還更好，藥物更少的東西。」

廣告 廣告

歐盟執委會主席馮德萊恩，當天在峰會宣布，將協定簽署推遲至明年1月，但並未給出具體日期。她原本希望20號在巴西的南方共同市場峰會完成簽署，但在法國、義大利的反對下無法過關。巴西總統魯拉一度對此表示失望，威脅將採取更強硬的立場，最後是在與意大利總理梅洛尼通話後，態度才出現轉變。

巴西總統魯拉說：「她遇到了來自義大利農民的政治阻力，但她確信能夠說服他們接受這項協議，她隨後請我耐心等待，一週、十天或最多一個月，義大利最終會同意這項協議的。」

南方共同市場是南美洲最大的經濟一體化組織，也是世界上第一個完全由發展中國家組成的共同市場，有巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭、玻利維亞5個正式成員國。自貿協議簽署後，相互取消90%關稅，7億8千萬人的市場規模、400億歐元的進口貿易額與450億歐元的出口貿易額，將是全球最大的自由貿易區。特別是在最大的貿易夥伴美國，祭出對等關稅戰之後，開拓新市場就成了歐盟迫在眉睫之事。