歐盟擬與美國建立稀土夥伴關係 減少依賴中國但須尊重領土完整

彭博社3日引述知情人士說法，歐盟準備在三個月內與美國簽署一份諒解備忘錄，以製定「戰略夥伴關係路線圖」。該合作旨在共同尋找擺脫對中國依賴的關鍵礦產資源，提案提供了幾種減少對中依賴的方式。

歐盟提案與美合作 主要核心要項為何？

彭博社取得的另一份草案聲明顯示，美國與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）預計4日公布該草案，雙方目標是在未來30天內完成談判。

該諒解備忘錄建議，歐盟與美國共同探索關鍵礦產項目以及價格支持機制，應尋找保護雙方市場的辦法，避免外部礦產供應過剩及其他形式的市場操縱，雙方也應建立彼此之間的安全供應鏈。值得注意的是，歐盟的提案也強調雙方必須尊重彼此的領土完整。

知情人士透露，歐盟起草並準備簽署的提案的關鍵支柱包括：

‧合作確保供應鏈安全並降低依賴風險，包括在國際上開發高端市場，以及共同應對任何可能的供應中斷。

‧深化產業經濟一體化，包括透過聯合專案。

‧相互豁免對方在關鍵原料出口方面的限制。

‧在整體價值鏈上進行研究和創新合作。

‧雙方將交換資訊，包括供應鏈情況與風險識別，並合作提升市場透明度。防止供應中斷的措施可能包括儲備庫存或成立歐盟－美國反應小組（EU-US response group）。

‧針對第三國實施的出口限制進行合作

增加關鍵礦產儲備 瞄準川普關注點

歐盟提出這項提議之際，美國正準備在4日召集數十位盟國的外交部長和高級官員，尋求達成協議，以減少對中國關鍵礦產的依賴。根據一份聲明草案，歐盟、美國和其他夥伴計劃與志同道合的國家探討一項關於關鍵礦產貿易的多邊貿易倡議。

草案聲明指出：「這類多邊貿易倡議可能包括探索制定協調的貿易政策和機制，例如邊境調整價格下限、基於標準的市場、價格差額補貼或承購協議。」該草案聲明在預定3日發布前仍可能有所變動。歐洲委員會稱，這場會談「對於供應來源多元化、避免依賴單一國家至關重要」。

知情人士透露，歐盟的備忘錄提到了儲備關鍵礦產的可能性，而這正是美國總統川普關注的重點。川普在2日啟動了一項價值120億美元（約3,826億新台幣）的關鍵礦產儲備計劃，旨在幫助製造商應對突發性供應短缺。

