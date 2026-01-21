歐盟擬逐步淘汰高風險供應商 華為：違反法律原則

（中央社台北21日電）歐洲聯盟執行委員會昨天公布的草案顯示，歐盟計劃在關鍵產業逐步淘汰來自高風險供應商的零組件與設備。華為對此表示，基於供應商來源國限制或排除非歐盟供應商，將違反歐盟公平、非歧視與比例原則等基本法律原則。

路透社今日報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）昨天公布的草案顯示，歐盟計劃在關鍵產業逐步淘汰來自高風險供應商的零組件與設備，預料將影響華為及其他中國科技企業。

華為發言人表示，以供應商原產國、而非基於事實證據與技術標準來限制或排除非歐盟供應商的立法提案，將違反歐盟關於公平、非歧視與比例原則等基本法律精神，也違背其在世界貿易組織（WTO）框架下的相關義務。

華為發言人還說，「我們將密切關注立法進程的後續發展，並保留維護我們合法權益的一切權利。」

華為的批評與早期中國外交部的回應相呼應。

在去年歐盟委員會考慮迫使歐盟成員國逐步從其電信網路中剔除華為和中興公司的設備時，中國外交部發言人林劍曾於2025年11月11日例行記者會上對此回應，「在沒有法律依據和事實證據的情況下，以行政手段強行限制甚至禁止企業參與市場，這嚴重違反了市場原則和公平競爭規則。」

路透社報導，新措施將適用於執委會認定的18個關鍵產業，包括檢測設備、連網及自動駕駛車輛、電力供應系統與儲能設備、供水系統，以及無人機和反制無人機系統。雲端運算服務、醫療器材、監視設備、太空服務與半導體等也被列為關鍵產業。

在這項草案中，行動電信業者在高風險供應商名單公布後，將有36個月的時間逐步淘汰來自這些廠商的關鍵零組件。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150121