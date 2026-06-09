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隨著烏克蘭、摩爾多瓦等國積極尋求加入歐盟，德國與法國等五個成員國近日提交聯合文件，建議未來應針對新成員設置更嚴格的法治保障機制，甚至在特定重大議題上暫時限制其投票權，以防止民主倒退風險。

根據路透社（Reuters）報導，德國、法國、荷蘭、比利時及盧森堡等五個歐盟（EU）成員國，近日在一份聯合文件中提議，歐盟應討論暫時限制未來新成員國部分投票權的可能性。此舉旨在加強法治保障，確保新加入的國家能持續符合歐盟的民主標準。

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目前蒙特內哥羅（Montenegro）希望在2028年入歐，而阿爾巴尼亞、烏克蘭及摩爾多瓦也正積極推進加入程序。然而，歐盟內部對於是否調整入歐規則存在討論。部分國家擔心，若新成員國入歐後出現民主倒退，恐將影響歐盟整體的運作效率與核心價值。

這份文件特別點出，歐盟過去在處理匈牙利民主倒退問題上累積了經驗，因此主張在未來的入歐條約中加入新監控機制與保障條款。若新成員國在民主制度或媒體自由等領域出現嚴重倒退，歐盟應有權採取對應措施。

五國在文件中強調，歐盟應深入討論對新成員國實施「暫時性、過渡性」的投票權限制，特別是在需要「一致通過」的重大決策領域，例如歐盟擴張政策、外交政策以及歐盟預算決定等。這項提議若落實，將大幅改變未來新成員國在布魯塞爾的影響力。

原文出處：歐盟擴張防變節！德法等5國提議：新成員國投票權應暫時受限

本文由AI協作，經編輯審核後發布