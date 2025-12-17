歐盟放寬燃油車禁令 應對陸電動車低價競爭

記者施欣妤／綜合報導

歐洲聯盟（EU）16日宣布，將鬆綁原定2035年起禁售燃油車的政策，以應對中國大陸低價電動車競爭。不過，歐盟強調這些燃油車必須滿足「綠色鋼鐵」等低碳材料的條件，以確保降低二氧化碳排放量。

改採90%減排目標

歐盟16日宣布將放寬2021年提出的「2035年燃油車歸零」政策，從原先要求的2035年新車碳排量減為0%，修改為較2021年減少90%，且允許繼續販售部分汽車、柴油與油電混合車。但歐盟強調，前提是汽車製造過程中必須有效降低碳排放量，包含利用歐盟生產的低碳「綠色鋼鐵」，並大幅採用合成燃料、生質燃料等永續燃料，以「抵銷」非電動車造成的碳排量。

「France 24」網站報導，這項政策轉彎源自長期以來陸製低價電動車的市場競爭，以及歐盟電動車轉型進展未如預期等，因此歐洲各大車廠等持續向歐盟施壓，要求放寬相關禁令。

歐盟執委會負責氣候政策的執委胡克斯特拉16日坦言，中國大陸在電動車領域取得優勢，美國則在生產效率及創新能力上超越歐洲，因此有必要重振歐洲汽車產業與環境。他強調，這是「雙贏」策略，歐盟的交通零碳排目標並未改變，只是提供更多彈性，讓車廠以更具成本效益的方式實踐減碳的目標，並帶動低碳鋼市場。

德國總理梅爾茨表示「確保開放性與彈性，是正確方向」；德國福斯汽車集團也肯定這是「務實且符合市場條件的作法」；義大利外長塔加尼則說，這個政策轉向，保住國內7萬個工作機會。

歐盟禁售燃油車政策轉向，胡克斯特拉（左2）強調新政策將兼顧產業發展與環保行動。（達志影像／歐新社）

歐盟放寬原定2035年全面禁售燃油車的規範。（達志影像／美聯社資料照片）