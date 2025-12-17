歐盟放寬2035年燃油車禁令 環團批開倒車

（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天撤回了原訂2035年禁售汽油和柴油新車的計畫，此舉被視為應對氣候變遷的里程碑政策出現轉折，環保團體批評此舉是開倒車，對氣候與就業來說都是壞消息。

法新社報導，歐盟正將重心轉向支持陷入危機的汽車產業。根據遭環團譴責的這項提案，汽車製造商現在僅需將新車的廢氣排放量從2021年的水準削減90%，而非原先設想的100%，其餘部分將透過各種方式「補償」。

廣告 廣告

歐盟負責產業政策的執行委員塞儒內（Stephane Sejourne）在提出這項被譽為歐洲汽車業「生命線」的計畫時，堅稱歐盟的綠色雄心並未改變。

他告訴法新社：「歐盟執委會選擇了一種既務實又符合歐盟氣候目標的方法。」

這項燃油車禁令在2023年通過時，曾被譽為對抗氣候變遷的一大勝利。但在面臨來自中國的激烈競爭，以及電動車轉型速度不如預期的情況下，汽車製造商及支持者過去一年來一直強力遊說布魯塞爾放寬禁令。

歐洲汽車業僱用了近1400萬人，約占歐洲國內生產毛額（GDP）的7%，然而過去一年飽受裁員和關廠消息的困擾。業者堅稱，2035年的目標已不再實際。

生產商表示，高昂的前期成本以及歐盟27國部分地區缺乏足夠的充電基礎設施，意味著消費者對電動車的接受速度緩慢。

包括西班牙、法國和北歐國家在內的批評者曾警告，放棄禁令恐將減緩向電動化的轉型，破壞歐盟的綠色政策，並打擊對電動化的投資。

環保團體綠色和平（Greenpeace）今天抨擊歐盟在淘汰汽柴油車政策上的「髮夾彎」，指責歐盟將投資從電動車轉移，是「白費力氣」。

綠色和平德國執行長凱瑟（Martin Kaiser）表示：「這項倒退的產業政策對就業、空氣品質和氣候都是壞消息，並且會減緩平價電動車的供應速度。」（編譯：李佩珊）1141217