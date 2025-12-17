歐盟放寬2035年燃油車禁令 碳排量標準修正為減少90％

歐盟執委會16日公布最新汽車碳排放政策，鬆綁原本自2035年起禁止銷售全新汽油及柴油汽車規定，並將2035年新車碳排量目標從原定減為0％，調整為較2021年減少90%，並允許市場繼續販售汽油、柴油或油電混合車。不過此決定仍須經歐盟各國政府及歐洲議會批准，才能正式上路。

歐盟執委會解釋，新的碳排標準在經濟層面上相當合理，讓成員國可以用更大的彈性支持汽車產業發展，並加強技術的中立性；同時也為汽車製造商帶來可預測、且持續朝電動化發展的明確市場訊號。

歐盟運輸委員茲奇克斯達（Apostolos Tzitzikostas）表示，修正碳排標準代表2035年後，電動車以外的其他技術同樣可以繼續投入市場，也讓消費者有選擇駕駛車輛類型的自由。

歐洲汽車工業協會 (ACEA) 指出，現在電動車市場需求過低，若歐盟不改變規則，汽車製造商未來將面臨數十億歐元罰款。德國福斯汽車集團也肯定，歐盟在彌補碳排放的同時仍開放燃油汽車，是務實且符合市場條件的作法。

非營利團體氣候組織（Climate Group）運輸負責人平恩（Dominic Phinn）則認為，歐盟下修汽車碳排放目標，是傳統汽車產業戰勝電動車的悲劇性勝利。關注交通與環境的英國組織T&E也表示，希望英國不要效仿歐盟，減緩淘汰傳統汽車銷售的計畫。