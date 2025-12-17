歐盟放寬2035年燃油車禁令 BMW、賓士讚：方向正確

歐盟原本規定，2035年起出售的新車須零碳排，等同禁售燃油車，卻出現重大轉折。在車廠壓力下，歐盟執委會16日提案，2035年新車的平均碳排量較2021年減少90%即可。換言之，新車銷售仍以電動車為主，但允許少量的油電混合車、氫能車或油車。

增加油電車與油車銷售彈性

歐盟執委會提案放寬禁售燃油車政策，主因是歐洲汽車大廠擔心影響產業與工作機會。近年德國汽車產業屢屢面臨困境，德國大廠福斯（Volkswagen）近日才宣布，16日起德勒斯登（Dresden）廠停產，這是福斯88年來首度關閉德國工廠。

《彭博》指出，這項政策提案，對於深陷經營困境的歐洲汽車產業來說，無疑是在耶誕節前夕收到的一份「大禮」。《路透社》引述，德國BMW樂見禁令鬆綁，稱歐盟終於看見燃油車在未來的可行性。賓士（Mercedes-Benz）也稱歐盟執委會朝向「技術中立」與「靈活性」邁出了正確的一步，並正視當前歐洲電動車市場成長停滯的現實。

為了抵銷新增的排放量，執委會的提案也要求車廠須採用歐洲生產的低碳鋼，並採用電子燃料（e-fuels）(我們印象我們只留英文)以及由植物提煉而成生質燃料。電子燃料e-fuels是以氫氣和二氧化碳合成的液體燃料，以再生能源發電並運用碳捕捉，被視為氣候中和燃料。

執委會表示，新提案也將鼓勵製造純電動車和氫能車，汽車製造商在歐盟生產小型、價格適中的電動車，將有資格獲得「超級積分」（super credit）。

提案後續還須經議會與理事會通過後才會生效。歐盟氣候專員胡克斯特拉（ Wopke Hoekstra）強調，這是一個雙贏的策略。歐盟的交通零碳排目標並未改變，只是提供更多彈性，讓車廠以更具成本效益的方式來實踐減碳的目標，並帶動綠鋼市場。

歐洲汽車業的多重壓力

《歐洲新聞台》指出，德國、匈牙利、義大利、波蘭等國均贊成鬆綁，法國和西班牙支持維持禁令，但希望歐盟提供本土汽車產業更多的支持。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，這個政策轉向可在義大利境內保住7萬個工作機會。他表明義大利願意保護環境，但也必須尊重經營者的尊嚴。

《美聯社》報導，今年前10個月，歐洲純電動車銷量較去年同期增長了26%。不過，業者表示，歐洲充電樁等基礎設施的建設速度不夠快、德國政府取消購車補貼、歐洲製電動車價格上漲等因素，都讓消費者對購置電動車卻步。此外，歐洲也面臨中國平價電動車的競爭、疫情後市場規模減小等壓力。

由電動車商與供應鏈組成的貿易協會E-mobility Europe秘書長赫倫（Chris Heron）則對提案表達遺憾。他表示，電動車是未來趨勢，但趨勢仍要靠人為實踐。若政策搖擺不定、訊息混亂，將削弱電池製造商、車廠與電網業者的投資信心。政策制定者應堅守減碳的決心，行業才有明確發展的方向。