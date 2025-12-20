歐盟放棄挪用俄羅斯資產援烏！普丁曝原因：怕動搖國際對歐元區信任

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志／美聯社）

歐盟即便未能就1項以凍結俄羅斯資產為財源的融資計畫達成共識，仍決定在未來2年內金援烏克蘭900億歐元（約合新台幣3.3兆元）。對此，基輔於美東時間19日向布魯塞爾表達感謝。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則聲稱，歐盟之所以放棄動用凍結俄羅斯資產的計畫，是因為此舉將面臨嚴重後果。

據《路透社》報導，普丁聲稱，最初計畫以凍結的俄羅斯資產作為貸款擔保，等同於在「光天化日下搶劫」，他認為「為什麼這種搶劫無法進行？因為對搶劫者而言，後果可能極為嚴重。」

普丁解釋，這不僅會打擊歐盟自身的形象，更會動搖國際對歐元區的信任，因為許多國家，尤其是產油國，都將其黃金與外匯存底存放在歐元區。

為基輔尋找資金的賭注極高，因為若沒有歐盟的財政援助，烏克蘭最快將在明年第2季耗盡資金，並極可能向俄羅斯投降，而歐盟擔憂，這將使俄羅斯進一步侵略歐盟國家。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在歐盟領袖峰會達成協議後，於通訊軟體Telegram上寫道：「這是1項具有重大意義的支援，真正強化了我們的韌性。」

這項決定是在討論以凍結俄羅斯資產為基礎的貸款提案後作出的，但該提案在政治上過於棘手，現階段無法解決，因此歐盟決定改以自行舉債的方式提供資金。

德國最終未能說服其他成員國支持賠償型貸款計畫，主要困難在於如何為比利時（Belgium）提供足夠的財務與法律保障。比利時持有歐洲境內約1,850億歐元的俄羅斯資產，若將資金釋放給烏克蘭，可能面臨俄羅斯報復行動所帶來的風險。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）強力推動以凍結俄羅斯資產為擔保的賠償型貸款，他認為這仍是1筆划算的交易，「這對烏克蘭是好消息，對俄羅斯是壞消息，而這正是我們的目的。」

烏克蘭方面則表示，這項決定依然值得高度肯定。烏克蘭副外交部長基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）表示：「確實有些時刻必須記住，『追求完美往往會成為善的敵人』。這對歐洲領袖而言是1個漫長的夜晚，但他們最終提出了1個可行的方案。」

總部位於法蘭克福（Frankfurt）的荷蘭國際集團（ING）全球總體經濟研究主管布熱斯基（Carsten Brzeski）也對該協議表示歡迎，「如果歐洲沒有找到解決方案，我必須說，那將是1場象徵性的災難。」他補充：「我認為市場上應該會有足夠的投資人意願承接這筆新貸款。」

同時，在峰會另1項重大議題上，梅爾茨與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）對歐盟能於1月簽署具爭議性的南方共同市場（Mercosur，巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭4個南美洲國家的區域性貿易協定）自由貿易協定表達信心，儘管該議題在峰會中尚未獲得充分支持。

