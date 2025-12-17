歐盟放緩2035年全面停售汽柴油新車的計劃

[Reuters]

歐盟委員會已淡化原定於2035年禁售汽油與柴油新車的計劃。

根據現行規定，自該年起銷售的新車必須為「零排放」，但汽車製造商——尤其是德國車廠——一直強力遊說要求作出讓步。

依照歐盟委員會的新方案，從2035年起，僅有90%的新車必須為零排放，而非原本規劃的100%。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）指出，目前市場對電動車的需求仍然偏低，若不調整規定，車廠將面臨「數十億歐元等級」的罰款風險。

其餘10%的新車，則可來自傳統汽油或柴油車以及混合動力車組成。

車廠亦將被要求在生產的車輛中使用於歐盟境內製造的低碳鋼材。

此外，歐盟委員會預期，生質燃料（生物燃料）以及所謂的「電燃料」（e-fuels）使用量將會增加。這類燃料是由捕捉到的二氧化碳合成，用以抵銷汽油與柴油車所增加的排放。

反對這項調整的人士警告，相關措施可能削弱向電動車轉型的進程，並使歐盟在面對外國競爭時處於不利位置。

綠色運輸倡議組織「運輸與環境」（T&E）警告英國不應仿效歐盟，削弱自身在「零排放車輛法規」（ZEV Mandate）下逐步淘汰傳統汽車銷售的計劃。

「運輸與環境」英國分部總監安娜·克拉金斯卡（Anna Krajinska）表示：「英國必須堅定立場。我們的零排放車政策已經在為英國帶來就業、投資與創新。作為主要出口國，若不持續創新，我們將無法競爭，而全球市場正迅速轉向電動化。」

在歐盟委員會公布新方案前，歐洲汽車製造商協會秘書長西格麗德·德弗里斯（Sigrid de Vries）曾表示，給予製造商「彈性」相當「迫切」。

她說：「2030 年近在眼前，市場需求仍然不足，製造商難以避免承擔數十億歐元罰款的風險。」

她補充：「建設充電設施、推出財政與購車誘因都需要時間，才能讓市場回到正軌。政策制定者必須為製造商提供喘息空間，以維持就業、創新與投資。」

英國車廠過去亦曾呼籲政府提供更好的誘因，鼓勵消費者在2030年全面禁售新汽油與柴油車之前，轉而購買電動車。

在各國政府試圖說服民眾駕駛更環保車輛、以達成環境目標的同時，全球各地的企業也已調整生產線，並投入數十億資金。

沃爾沃汽車（Volvo）表示，該公司在不到10年內已「建立完整的電動車產品線」，並已準備好全面轉型為純電品牌，混合動力車僅作為過渡。該公司認為，既然自己能夠擺脫汽油與柴油車，其他車廠也應該做得到。

該公司表示：「為了短期利益而削弱長期承諾，將危及歐洲未來多年的競爭力。」

「唯有一致且具雄心的政策框架，以及對公共基礎建設的投資，才能為消費者、氣候以及歐洲的工業實力帶來真正的益處。」

不過，德國汽車製造商福斯（Volkswagen，大眾）對歐盟委員會有關新二氧化碳排放目標的草案表示歡迎，形容其「整體而言在經濟上是合理的」。

福斯表示：「未來將對小型電動車提供特別支持，這一點非常正面。同樣極為重要的是，2030年乘用車的二氧化碳目標應更具彈性，並對輕型商用車作出調整。」

「在補償排放的前提下，開放市場予內燃機車輛是務實之舉，也符合市場現況。」

智庫「能源與氣候情報單位」（ECIU）運輸主管科林·沃克（Colin Walker）表示，英國若能維持「穩定的政策」，將有助企業安心投資充電基礎建設，並避免「危及既有投資」。

他說：「正是政府政策，讓桑德蘭獲選為日產首款電動Leaf的生產基地；而如今，最新款的日產電動車已在英格蘭東北部投產，為當地帶來長期就業保障。」

章魚電動車（Octopus Electric Vehicles）行政總裁菲奧娜·豪沃思（Fiona Howarth）則警告，若英國因布魯塞爾的變化而降低自身目標，將向投資者、製造商及供應鏈夥伴釋出「破壞性的訊號」。

她表示，這些團體之所以投入大量資金轉型，是「基於英國會堅持既定路線的前提」。