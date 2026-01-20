歐盟新法排除「高風險供應商」 劍指華為等中國廠

2019年3月，一名男子經過布魯塞爾的華為網路安全中心。路透社資料照片



歐盟執委會週二（20日）發布的草案顯示，歐盟計畫在關鍵部門逐步淘汰來自「高風險供應商」的零件與設備。此舉預計將對華為（Huawei）及其他中國科技公司產生重大影響。

這些措施列於歐盟《網路安全法》（Cybersecurity Act）的修訂案中，背景是近期網路攻擊與勒索軟體事件激增，且對於外國干預、間諜活動以及歐洲過度依賴第三國技術供應商的擔憂日益增長。

儘管作為歐盟27國執行機構的歐盟執委會並未指名具體公司或國家，但此法最明顯的目標就是中國。歐洲對中國設備的立場已顯著轉向強硬，例如，德國最近剛成立專家委員會重新檢討對北京的貿易政策，並禁止在未來的6G行動通訊網路中使用中國零件。

廣告 廣告

歐盟科技事務首長維爾庫南（Henna Virkkunen）在聲明中表示：「透過新的網路安全方案，我們將有能力更好保護關鍵（資訊與通訊技術）供應鏈，果斷打擊網路攻擊。」

中國外交部針對此計畫回應稱，在缺乏法律依據的情況下限制中國企業是「赤裸裸的保護主義」，並敦促歐盟為中國企業提供公平、透明且非歧視的商業環境。

新措施將適用於執委會確定的18個關鍵部門，包括偵測設備、聯網與自動駕駛車輛、無人機及反無人機系統。

另外還包括供電系統與電力儲存、供水系統這些關鍵基礎設施，以及雲端運算服務、醫療器材、監控設備、太空服務以及半導體。

針對5G網路，歐盟執委會早在2020年就通過了安全規定以遏制華為等高風險供應商，但部分國家因成本過高尚未完全移除這些中國高風險設備。根據週二的提案，行動電信營運商在「高風險供應商名單」公布後，將有36個月（3年）的時間淘汰這些廠商的核心零件。至於光纖、海底電纜等固定網路及衛星網路的淘汰時程，將於稍後公布。

草案指出，限制措施必須在執委會或至少三個歐盟國家啟動「風險評估」後方可執行，且任何行動都必須基於市場分析與影響評估。該法規仍需在未來幾個月與歐盟各成員國及歐洲議會達成共識，才能正式獲得通過成為歐盟法律。

更多太報報導

英國批准中國興建「超級大使館」 反對者猛烈批評將變成間諜窩

SONY與中國TCL簽署備忘錄 將合作生產BRAVIA品牌電視

日本也在抓俄諜！ 工具機廠員工遭移送法辦