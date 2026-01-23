歐盟暫停關稅優惠 印度銷歐盟87%產品受影響

（中央社記者李晉緯新德里23日專電）歐盟暫停對印度等國紡織、塑膠等主要產品的優惠補貼，使印度出口到歐盟27個會員國的產品中，有近87%商品的關稅將會提高，衝擊印度出口商。

印度商業標準報（Business Standard）指出，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年9月25日通過的條例，決定暫停印度、印尼、肯亞的關稅優惠，期限為3年。

根據歐盟原先的優惠條款，印度出口商將商品賣到歐盟會員國時，能享有優惠關稅。

舉例來說，原本適用12%稅率的服裝產品，印度出口商在優惠關稅實施時，只需被課9.6%的關稅，如今稅率重回12%，將削弱印度商品在歐盟會員國的競爭力。

智庫「全球貿易研究倡議」（Global Trade Research Initiative, GTRI）指出，印度出口到歐盟會員國的商品中，只有約占13%的農產品、皮革製品、部分手工藝品仍享有關稅優惠，其餘87%產品都將受到關稅優惠暫停的打擊。

GTRI創辦人斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）表示，印度主要出口到歐盟會員國的商品，包括礦產、化學、塑膠與橡膠、紡織服裝、石材、陶瓷、貴金屬、鋼鐵、機械、電器和運輸設備等，關稅優惠幾乎全被歐盟暫停，「這對（印度）經濟影響十分巨大。」

斯里瓦斯塔瓦提到，即便各界對印度能否與歐盟達成自由貿易協定（FTA）都抱持樂觀態度，但印度出口商短期仍將面對更高的貿易壁壘。

斯里瓦斯塔瓦認為，FTA至少還1年才會實施，印度商品要出口到歐盟會員國，將會有一段艱難的時期，且在目前的全球貿易情勢下，因為關稅優惠暫停，使競爭力下滑，這對印度出口商將造成一定的打擊。

斯里瓦斯塔瓦進一步提到，在服裝等對價格有高度敏感的行業，關稅優惠暫停將削弱印度的競爭力，歐盟會員國的買家也會轉向孟加拉、越南等在關稅上仍占優勢的供應商進貨。

歐盟是印度最大的貨物貿易夥伴，占印度出口總額的17%，2024年到2025年間，雙邊貨物貿易總額達1365.3億美元（約新台幣4.3兆元）。（編輯：田瑞華）1150123