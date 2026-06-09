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歐盟執委會週二宣布更新航空安全名單，阿爾及利亞的 Air Express Algeria 因安全標準不合格遭禁飛；與此同時，吉爾吉斯所有航空公司則因飛安顯著提升，在受限 20 年後成功從黑名單中除名。

歐盟執委會（European Commission）於週二發布最新「歐盟航空安全名單」（EU Air Safety List），針對不符合國際安全標準的航空公司進行營運限制。在本次更新中，阿爾及利亞的 Air Express Algeria 正式被列入禁飛名單。歐盟指出，經過嚴格評估，發現該公司存在嚴重的安全疑慮，且未能遵守國際飛安規範，因此即日起禁止其在歐盟境內營運。

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另一方面，中亞國家吉爾吉斯則迎來重大突破。歐盟宣布將所有獲得吉爾吉斯認證的航空公司從黑名單中移除。執委會表示，這項決定是為了肯定吉爾吉斯在過去 20 年間，於航空安全監管與監督方面所取得的長足進步，顯示該國已達到國際認可的安全水平。

歐盟航空安全名單自 2006 年首度發布以來，一直是維護歐洲領空安全的重要機制。該名單不僅是為了保護歐洲乘客，也旨在敦促全球航空業者提升飛安標準。目前仍有許多國家的航空公司因監管不足或設備老舊，被列在禁止或限制進入歐盟領空的清單中。

原文出處：歐盟更新航空安全黑名單！阿爾及利亞航空遭禁飛、吉爾吉斯全數解禁

本文由AI協作，經編輯審核後發布