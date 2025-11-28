歐盟最大豬肉產國西班牙出現非洲豬瘟 31年來首見

（中央社馬德里28日綜合外電報導）西班牙農業部今天表示，巴塞隆納附近發現的2頭已死野豬體內驗出非洲豬瘟病毒，是1994年以來西班牙首度出現非洲豬瘟病例，可能導致其對中國日增的豬肉出口面臨禁令限制。

路透社報導，根據西班牙農業部的資料，西班牙是歐洲聯盟（EU）最大的豬肉產國，產量占全歐盟的1/4左右。而西班牙正努力向中國市場招手，盼在全球豬肉產業擴大市占率。

儘管非洲豬瘟病例恐導致西班牙豬肉面臨中國禁令，但範圍可能有限。因為兩國本月稍早已簽署協議，若西班牙爆發非洲豬瘟，中國只會禁止疫區豬肉進口，而非所有西班牙豬肉。

近幾年非洲豬瘟在歐洲朝西部擴散，規模龐大的德國豬肉產業已受到衝擊，出口遭到許多國家禁止；克羅埃西亞近幾個月也在努力控制疫情。

西班牙農業部表示，他們已經通知歐盟當局，並在受影響地區啟動緊急措施。在調查人員持續尋找感染源頭之際，西班牙農業部呼籲養豬場加強防範措施。（編譯：張正芊）1141128