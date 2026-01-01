歐盟最窮國告別百年貨幣改用歐元 保加利亞超車波蘭成為第21國

保加利亞今年1月1日正式成為第21個加入使用歐元的國家。（圖／Pixabay）

歐洲聯盟最貧窮的成員國之一保加利亞，歷經多年波折後，正式成為歐元區第21個成員國，超前波蘭、捷克與匈牙利等經濟條件更佳的國家，引發國際關注。此舉被視為保加利亞全面融入歐洲主流體系的重要一步，繼加入北約、歐盟與申根區後，再度完成關鍵整合。

據外媒《BBC》報導，2026年1月1日這天保加利亞正式成為第21個加入使用歐元的國家，將全面融入歐盟的整合。即便這是該國歷史性的里程碑，但民眾反應很不同，對多數居住在都市、年輕且具創業精神的族群而言，採用歐元象徵經濟前景轉佳，有助於投資、貿易與跨國流動。然而年長、偏鄉與較保守的民眾，則對長達百餘年歷史的本國貨幣「列弗」（lev，意為獅子）走入歷史感到不安甚至反感，擔心商家會趁機抬高物價或加劇通膨。

列弗自1881年起成為保加利亞法定貨幣，但自1997年起即與歐洲貨幣掛鉤，先後綁定德國馬克與歐元。當地民調顯示，約650萬人口中，支持與反對歐元者勢均力敵，政局動盪也為轉換過程增添變數。現任總理札里耶茲克夫（Rosen Zhelyazkov）的聯合政府，日前因2026年預算案引發抗議而未通過信任投票，四年內已舉行七次大選，政壇高度不穩。

在地方層面，反對聲音明顯，保加利亞中部城鎮加布羅沃一名50歲業者直言，歐元是「被強加的選擇」，並認為若舉行公投，多數人將投反對票。不過，首都索菲亞的部分商家則態度樂觀，認為實務上早已習慣以歐元計價，且海外僑民長期以歐元匯款，轉換衝擊有限。

依規定，保加利亞民眾今年1月可同時使用列弗與歐元付款，但找零須以歐元計算，2月起全面禁用列弗。為避免物價上漲疑慮，政府設立監督機制，並要求商家自去年8月起標示雙幣價格；官方也強調，歐元硬幣背面融入宗教與歷史人物意象，象徵國家主權延續。

未來成效仍待觀察。部分民眾期待走向如波羅的海三國般的改革與成長模式，也有人憂心陷入義大利式的長期停滯。歐元，究竟是翻身契機或新考驗，仍是保加利亞社會共同關注的焦點。

