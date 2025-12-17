歐盟東翼8國 點名俄為頭號威脅

記者施欣妤／綜合報導

歐洲聯盟（EU）8國領袖16日首次在芬蘭召開峰會，並發表聯合聲明直指俄國是「最重大威脅」，除了傳統軍事挑戰，還有日益嚴峻的混合戰與破壞行動；各國矢言強化東翼前線盟邦防禦能力，將由芬蘭及波蘭攜手領導「東翼守望」（Eastern Flank Watch）安全倡議。

瑞典、芬蘭、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞與保加利亞領袖，16日齊聚赫爾辛基；這8個國家之中，有5國與俄接壤，為因應俄國威脅，首次召開8國峰會。

廣告 廣告

提升歐洲防衛韌性 刻不容緩

8國領導人會後簽署13點聯合聲明，第一句就點名俄羅斯是對8國與歐洲—大西洋區域和平與穩定「最重大、最直接且最長期的威脅」，指出俄國的戰略目標迄今未變，仍意圖建立一條自北極經波羅的海與黑海，延伸至地中海的緩衝區，而歐盟及北約東翼國家更是首當其衝。

聲明說，除了傳統軍事威脅外，俄國也對歐洲發動混合戰與破壞行動，包含與白俄羅斯聯手，干擾衛星導航系統、以無人機或戰機侵犯他國領空，以及散布大規模假訊息等，凸顯加強歐洲韌性與防衛能力的迫切性。

芬、波領導東翼守望倡議

此外，各國重申支持烏克蘭與摩爾多瓦等深受俄國威脅的盟邦，積極落實將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）5%的承諾，並稱這是歐洲防務戰略的重要轉折點。聲明說，北約是盟國集體安全的基礎，歐盟在安全與防務領域應與北約相輔相成，避免重複投資，並確保資源有效利用。

芬蘭總理歐爾波與波蘭總理圖斯克也宣布，將共同領導「東翼守望」倡議。該計畫為歐盟執委會主席范德賴恩今年9月所提出，將加強東翼防禦能力，未來也會納入黑海安全倡議與北約國防架構等，建構提升整個歐洲防禦能力的共同倡議。

歐盟8國領袖矢言攜手應對俄國威脅，並由圖斯克（左2）與歐爾波（左4）共同領導「東翼守望」倡議。（達志影像／路透社）

歐盟8國強調北約是盟國集體安全的基礎。圖為北約部隊日前在羅馬尼亞演訓。（取自北約Flickr）