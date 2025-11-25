歐盟樂見烏克蘭和談出現新動能 俄羅斯態度成變數(影音)

美拋28點俄烏和平計畫 挨批偏袒俄羅斯

美國總統川普(Donald Trump)自今年1月上任以來，不斷試圖結束俄烏戰爭。隨著以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)在10月宣布停火，川普政府把握時機，在上週拋出28點俄烏和平方案，期盼能藉此重啟俄烏和談。

不過，這份突如其來的和平計畫卻讓歐洲國家措手不及，當中不僅要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約，俄羅斯也將獲得解除制裁，得以重返全球經濟體系。

歐洲盼守住基輔利益 日內瓦會談擬新19點方案

不少歐洲國家認為，這份計畫明顯偏袒俄羅斯，一旦落實將鼓舞俄國攻擊北約。美烏隨後在日內瓦展開會談，將原先的28點方案刪減為19點。美方表示，新的和平草案已針對部分不利基輔的內容做出調整。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)：「(原音)我認為我們可以達成某些共識，今天取得了不少進展。會談非常正面，是歷來最有成果的一天。」

歐盟讚揚和談進展 俄羅斯態度成變數

不過「紐約時報」指出，有白宮官員認為，根據烏克蘭訴求修改後的方案可能不被俄羅斯接受。俄羅斯總統幕僚鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)已明確表示，歐洲版的烏克蘭和平方案「不具建設性」也不適用於俄羅斯，為雙方和談投下變數。

部分人士則認為，儘管這些和平提案逼迫基輔作出部分讓步，卻也產生激勵作用，迫使各方開始對和談表態。歐盟讚揚，可以看到和談「出現新的動能」。

歐盟理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)：「(原音)我們樂見這一進展，部分議題仍待解決，但方向是正面的。」