歐盟決議9百億歐元援烏計畫 未動用俄羅斯凍結資產

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說道，「不是今天出錢，就是明天流血，我指的不是烏克蘭，我說的是歐洲，這是我們必須做出的決定，只能由我們來做。」

歐盟重量級人物一一到場。在比利時布魯塞爾歐盟總部舉行的這場峰會，各國領導人終於為烏克蘭迫在眉梢的財政缺口，提出解方，那就是未來2年將提供烏克蘭900億歐元、相當於3.3兆台幣的無息貸款。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，「提供烏克蘭的財務方案已就位，如我所要求的，它包含一筆900億歐元的無息貸款，烏國只有在獲得俄國賠償之下才需償付。」

廣告 廣告

這筆財源，是動用歐盟預算的「財政緩衝」而來，形同對烏克蘭的無償援助。因為歐盟同意，唯有莫斯科戰後向基輔支付了賠償金，烏克蘭才需要還款。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，「如果這筆款項沒有到位，烏克蘭的無人機產量將會大幅減少。」

其實不只烏克蘭，德國與歐盟大部分國家都希望動用俄羅斯的2100億歐元凍結資產來援助烏克蘭。但由於其中有1850億歐元，都存放在位於比利時的歐洲清算銀行。比利時擔心強行挪用這筆錢，歐洲公民和企業會遭到俄羅斯報復，一直抱持反對意見。有同樣看法的還有匈牙利。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）認為，「奪走別人的錢這想法，本來就很蠢，是有2個國家在打仗，沒錯，但不是歐盟，是俄羅斯和烏克蘭。」

烏克蘭財政獲得挹注，也將有底氣繼續迎戰俄羅斯。不過川普主導的和平方案，此時也正在努力不懈。這個週末俄烏雙方代表，將先後與美方高級代表，在佛州針對俄烏和平計劃進行會談。歐洲也將派出官員參與。

美國總統川普（Donald Trump）說著，「他們快要達成某種協議了，我希望烏克蘭動作快一點。」

烏東戰場上，此時仍砲聲隆隆。上週俄軍宣稱已拿下戰略要地波克羅夫斯克，距離這裡東北方50公里的康斯坦丁諾夫卡，是繼續向北部2個大城推進的跳板。當地民眾恐懼地表示，老人與孩子們現在都十分害怕，因為不知道自己還能逃去哪裡。