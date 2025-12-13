歐盟無限期凍俄資產 為援烏貸款鋪路

記者潘紀加／綜合報導

歐洲聯盟（EU）12日達成共識，將無限期凍結俄羅斯中央銀行在歐洲的資產，為未來運用該資產援助烏克蘭鋪路。歐盟最高決策機構歐盟理事會18日將開會敲定細節。

支應烏國防與民生預算需求

歐盟12日達成重大共識，各國同意無限期凍結俄國主權資產，不再每6個月表決一次。此舉有助確保凍結俄資產，不會因匈牙利和斯洛伐克等親俄國家的否決而失效；也為歐盟擬向烏克蘭提供逾億歐元貸款的計畫，移除一大障礙。據統計，被凍結的俄國主權資產價值約2100億歐元（約新臺幣7.5兆元）。

歐盟希望動用這筆資金，鞏固烏克蘭抗俄能量，以及支應2026至2027年的國防與民生預算需求。而烏克蘭只有在俄國向其賠償戰爭損失時才需要還款；等於是俄國先墊付未來賠款，烏克蘭也無須實際償還。

俄國央行對此表達強烈批評，指歐盟「違法」。烏克蘭總理思維里登科則稱這項決定是「邁向正義與究責的重要一步」。歐盟理事會主席柯斯塔表示，此舉履行歐盟領導人10月的承諾，在俄國結束侵烏戰爭並賠償損失前，繼續凍結其資產。歐盟輪值主席丹麥財長也說，歐洲已感受到烏俄戰爭衝擊，持續援烏有其必要。

歐盟理事會18日將開會討論細節，並說服比利時同意動用俄凍結資產。由於俄國資產多儲存在國際資金託管機構「歐洲清算銀行」（Euroclear），而其總部位於比利時布魯塞爾，因此比利時擔心挪用資產將使該國承擔巨大風險。

民眾聚集在布魯塞爾的歐盟總部外，支持運用俄遭凍結資產援烏。（達志影像／美聯社）

歐盟同意無限期凍結俄羅斯在歐洲資產。圖為歐盟總部升起烏克蘭國旗。（達志影像／美聯社資料照片）