歐盟無限期凍結俄國資產 總金額達7.7兆台幣

歐盟各國政府12日通過重大決定，將價值2100億歐元、折合超過7.7兆台幣的俄羅斯主權資產，改為在「有需要的期間內」持續凍結，而不再是每6個月就針對凍結期限進行表決。這項決定消除了匈牙利跟斯洛伐克，可能在某個時間點拒絕延長凍結的風險。這兩國跟莫斯科的關係友好，若它們否決延長凍結，將迫使歐盟把資金歸還給俄羅斯。

目前擔任歐盟輪值主席的丹麥財長12日強調，歐洲已經感受到戰爭的衝擊，持續援助烏克蘭絕對有其必要。

廣告 廣告

歐盟輪值主席洛塞說：「因為我們已經感受到戰爭的影響，我認為我們可以預見到，如果無法幫助烏克蘭，將對歐洲安全帶來更嚴重的影響。」

俄羅斯中央銀行表示，歐盟計畫動用其資產的行為屬於非法，並保留使用一切可用手段來保護自身利益的權利。歐盟希望動用凍結的俄羅斯資金，向烏克蘭提供最高1650億歐元，約6兆台幣的貸款，來支應烏克蘭2026跟2027年的軍事與民生預算需求，在美國川普政府不再提供烏克蘭援助資金後，歐盟在不願動用到自己本身資金的情況下，凍結俄國資產是唯一的辦法。

歐洲政研中心資深研究員柯爾蘭德表示，「烏克蘭的預算大幅短缺，更不用提軍隊的需求。因此底線就是，這筆錢是烏克蘭的救命錢，因此歐盟必須找到方式把錢給烏克蘭。」

此外，金融時報12日指出，美國所斡旋旨在終結俄烏戰爭的談判中，有一項和平提案，預計安排烏克蘭在2027年1月1號前加入歐盟。對基輔而言，加入歐盟長期以來始終是其重要目標，希望藉此進一步脫離莫斯科的勢力範圍，但是在歐盟繁瑣的36個入會階段中，烏克蘭目前連1個也沒完成。

瞭解該計畫的歐洲外交官表示，要在2027年前完成烏克蘭入盟極其困難，且目前也不清楚歐盟領導層是否支持這項構想。另有多名歐洲官員與外交人士直言，這個目標日期完全不可能。

更多公視新聞網報導

英媒指施壓烏割地止戰 川普否認稱主張就地停火

美烏領袖再次峰會 川普暫拒供戰斧飛彈

川普稱與蒲亭通話2.5小時 敲定2週內於匈牙利會晤

