歐盟無限期凍結俄央行資產 支持烏克蘭行動

歐盟近日達成共識，同意無限期凍結俄羅斯中央銀行存放於歐洲的主權資產。 圖：翻攝自 @KShevchenkoReal X 帳號

[Newtalk新聞] 歐盟近日達成共識，同意無限期凍結俄羅斯中央銀行存放於歐洲的主權資產，金額約達2,100億歐元。此舉被視為歐盟支援烏克蘭的重要關鍵一步，也為未來動用相關資金、協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略掃除主要障礙。歐盟預計於下週召開會議，進一步敲定執行細節。

根據路透社報導，歐盟認為俄羅斯入侵烏克蘭已對歐洲安全構成重大威脅，因此持續尋求確保烏克蘭在軍事與民生方面的資金來源。自2022年俄烏戰爭爆發後，歐盟即凍結俄羅斯主權資產，這次改為無限期凍結，也取代過往每六個月需重新表決是否延長的機制。

歐盟官員指出，這項決定可避免部分與俄羅斯關係較為友好的成員國，如匈牙利與斯洛伐克，未來阻撓延長凍結，導致資金被迫歸還俄方的風險。同時，歐盟也希望藉此說服比利時支持動用這筆資產，向烏克蘭提供最高1,650億歐元的貸款，用以支應2026年至2027年的軍事與民生預算。

依規劃，這筆貸款僅在俄羅斯未來支付戰爭賠償時才需償還，等同提前動用潛在的俄方賠款。歐盟理事會預定於本月18日的會議中討論相關法律與責任分擔問題，包括由成員國向比利時提供擔保，以防歐盟在法律訴訟中敗訴。

對此，烏克蘭總理思維里登科表示，歐盟的決定是邁向正義與究責的重要一步；俄羅斯央行則批評此舉非法，並已對歐洲清算銀行提告。匈牙利總理奧班亦公開反對，警告該政策可能對歐盟造成長期且無法彌補的損害。

