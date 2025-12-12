歐盟無限期凍結俄羅斯2兆元資產 直到賠償烏克蘭

曾經擔任愛沙尼亞總理的歐盟外交專員卡拉斯 圖：翻攝自卡拉斯的Ｘ

[Newtalk新聞] 曾經擔任愛沙尼亞總理的歐盟外交專員卡拉斯（Kaja Kallas）稍早在社群平台X證實，歐盟剛決定無限期凍結俄羅斯資產，等待莫斯科當局為侵略烏克蘭的行為付出賠償。

卡拉斯寫道：「這意味著高達2,100億歐元（約新台幣7.72兆元）的俄羅斯資金將留在歐盟境內，除非俄羅斯全額賠償對烏克蘭造成的損失。」

卡拉斯表示：「我們將繼續加大對俄羅斯的壓力，直到其認真對待談判為止。」「下週的歐洲理事會對於保障烏克蘭未來幾年的財政需求至關重要。」

廣告 廣告

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則在社群平台X寫道：「對於執委會就歐盟提出的繼續凍結俄羅斯主權資產的提案所做的決定，我很歡迎。」

「我們向俄羅斯發出一個強烈的訊號：只要這場殘酷的侵略戰爭持續下去，俄羅斯的代價就會不斷增加。」

「這對烏克蘭來說也是一個強而有力的信息：我們希望確保我們勇敢的鄰國在戰場上和談判桌上都變得更強大。」

《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，俄羅斯絕大多數資產都存放在比利時，歐盟這項無限期凍結俄羅斯資產的部分目的在於安撫比利時，並確保比利時支持歐盟的一項計劃，準備利用這些資產向烏克蘭提供高達1650億歐元（約新台幣6.07兆元）的貸款，用於支付2026-2027年的軍事和民用開支。

報導指出，歐盟領導人預計將於12月18日在布魯塞爾舉行的歐洲理事會會議上敲定以賠償金為擔保的貸款的剩餘細節，以及如果比利時面臨俄羅斯的法律訴訟，歐盟將向其提供的擔保。

與此同時，俄羅斯中央銀行週五在莫斯科一家商業法庭對總部位於比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）提起訴訟，指控其非法阻止俄羅斯動用其被凍結的資金和證券。

俄羅斯中央銀行在另一份聲明中稱，歐盟計劃利用俄羅斯資產援助烏克蘭的舉措「非法且違反國際法」，並指出這些舉措違反了「資產主權豁免原則」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

澤連斯基：俄為拉攏中國 不惜將主權大幅拱手相讓

川普「烏克蘭和平計畫」計劃曝光：恢復俄石油流向歐洲、美大規模投資俄