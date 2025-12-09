歐盟燃油車禁令轉彎 豐田油電優勢利多

日本豐田汽車會長豐田章男。(豐田汽車)

隨著歐盟對 2035 年燃油車禁令的態度由強硬轉為「技術開放」，全球汽車產業的競爭版圖正面臨劇烈重組。在這波政策髮夾彎中，堅持「多重路徑」（Multi-pathway）策略、曾被外界批評轉型緩慢的日本豐田汽車（Toyota），如今反而被證實最具遠見，成為這場逆風中的最大贏家。





根據德媒與路透社報導，歐盟為挽救低迷的汽車產業競爭力，已不再獨尊純電動車（BEV），轉而將插電式油電（PHEV）與合成燃料納入考量。這一轉變直接驗證了豐田前社長豐田章男長期主張的論點：「敵人是碳排放，而不是內燃機」。

豐田的優勢在於其深不見底的技術護城河。作為全球混合動力（HEV）技術的領頭羊，豐田不僅連續 11 年蟬聯美國專利王，更握有全球最多的油電混合專利。



當福斯（Volkswagen）等歐洲對手因誤判情勢、需緊急將產線轉回插電式油電而手忙腳亂時，豐田早已擁有最完整、且已分攤完研發成本的高利潤油電產品線，能即刻承接歐盟市場對混合動力車的強勁需求。





市場分析指出，歐盟政策鬆綁將讓豐田的獲利能力進一步擴大。豐田可持續藉由銷售高毛利的油電車款累積現金流，並將資源穩健投入下一代「固態電池」的研發——在該領域，豐田同樣擁有全球第一的專利數量。





從被譏笑為「電動車脫隊者」到如今被視為「務實的先行者」，豐田在油電技術的堅持，正為其在後 2035 時代的競爭中，築起對手難以跨越的高牆。





分析指出，隨著政策與市場的調整，歐盟激進的環保目標正逐漸向現實妥協，「提升本土汽車產業競爭力」已取代單純的減碳口號，成為未來歐洲汽車政策的核心考量。