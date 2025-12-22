歐盟理事會確定支持「數位歐元」發行立場 最快 2027 年上路

火報記者 陳銳/報導

歐盟理事會近日正式表態支持數位歐元，並確定將同時具備線上與離線使用功能，根據理事會的新方案規定，數位歐元將由歐洲中央銀行公開發行，用戶無論是否連接網路，都能隨時使用。

歐洲議會的報告員曾建議數位歐元採用僅離線模式，以保護用戶隱私並確保貨幣的韌性，並由中央銀行負責監管。而理事會的方案則允許線上交易透過中央銀行帳簿或授權中介機構即時處理，離線交易則可先在本地記錄，待網路恢復後再同步到中央帳簿，確保即使在網路不穩定的地區也能使用，並保留類似現金的隱私特性。

議會建議僅離線使用數位歐元，但理事會方案兼顧線上交易與離線隱私。圖:istockphoto

歐洲央行推動數位歐元，旨在現代化支付系統，維持央行貨幣在數位化世界中的影響力。隨著現金使用逐漸減少，數位歐元將有助於保障貨幣主權，維持市場對歐元的信心，方案還規定了關鍵設計細節，包括限制數位歐元的持有量，以避免吸走銀行存款對金融穩定造成影響，持有上限將由歐洲央行決定，並每兩年審查一次，但該計畫進展緩慢，也面臨部分銀行業者的保留意見。

此外，服務提供者需免費提供基本數位歐元功能，增值服務則可收費，過渡期至少五年，交換費和商家費將保持與現有支付方式一致，之後再依實際成本調整，一旦方案通過，歐洲央行將開始發行數位歐元，並計畫於 2027 年進行試點，最快可望在 2029 年投入正式運營。