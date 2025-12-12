歐盟用俄資產援烏遇重大阻力! 這「核心國」被警告 再阻攔下場就跟「他」一樣

比利時首相巴爾特·德韋弗(左)與歐盟執委會主席馮德萊恩。 圖 : 翻攝自 IC Photo

[Newtalk新聞] 歐盟正試圖利用俄羅斯被凍結的 2,100 億歐元海外資產，向烏克蘭提供貸款，但這項計畫遭到比利時的明確反對。比利時政府擔心，由於被凍結的俄羅斯資產大多都存放在布魯塞爾的歐洲清算銀行，挪用相關資產將使該國承擔風險。

據《政治新聞網》( Politico ) 歐洲版 10 日報導，歐盟領導人正在向比利時首相巴爾特·德韋弗施加壓力，以說服他支持向烏克蘭貸款的計畫。歐盟外交官威脅稱，如果德韋弗繼續阻撓貸款計畫，比利時可能面臨和匈牙利相同的待遇，遭到歐盟的「孤立和排斥」。

廣告 廣告

歐盟 3 日提出一項方案，計畫利用被凍結的俄羅斯資產為 900 億歐元的貸款提供擔保，以覆蓋烏克蘭未來兩年所需資金的 2/3。歐盟委員會負責經濟事務的委員東布羅夫斯基斯補充說，歐盟凍結的俄羅斯資產總額達 2,100 億歐元，「這是可用於潛在賠償貸款的最大額度」。

美俄促和情勢詭譎，烏克蘭人及支持者再次齊聚歐盟總部所在的布魯塞爾舉行抗俄戰爭3週年集會，拒絕被排除參與談判下的羞辱式和平。 圖：翻攝自網路

歐盟希望通過這項貸款計畫，填補烏克蘭巨大的財政缺口。《Politico》援引歐盟外交官的話稱，烏克蘭明年面臨 717 億歐元的預算缺口，美國總統川普已拒絕向烏克蘭提供更多資金，如果歐盟也無法提供資金援助，烏克蘭將不得不從明年 4 月起削減公共開支。

但由於歐盟境內約 90% 被凍結俄羅斯資產都存放在布魯塞爾的歐洲清算銀行，比利時政府堅持反對歐盟的貸款計畫。德韋弗擔心，挪用俄羅斯資產將使比利時承擔重大的金融和法律風險。

比利時政府已經向歐盟提交一份修改意見清單，以確保一旦制裁被解除，比利時不會單獨承擔向俄羅斯償還相關款項的責任。德韋弗強調，如果比利時的關切無法得到滿足，他將不會支持向烏克蘭貸款的計畫。

俄軍空襲破壞基輔的供電、供暖以及眾多民生設施，烏克蘭重建亟需資金。 圖：翻攝自 @ZelenskyyUa X 帳號

報導稱，德韋弗還要求歐盟加強保障措施，額外準備一筆緩衝資金，用於應對潛在的法律糾紛或支付和解費用。然而，他的想法遭到多個歐盟成員國的反對。

歐盟外交官告訴《Politico》，歐盟各國代表將逐條審查比利時的提議，確定比利時最主要的關切並設法作出回應，歐盟仍計畫盡可能滿足比利時的訴求。但這些外交官警告稱，如果德韋弗繼續阻撓貸款計畫，比利時可能會陷入「尷尬且非同尋常」的境地。

歐盟外交官稱，比利時領導人可能面臨和匈牙利相同的待遇，遭到歐盟的「孤立和排斥」。

匈牙利總理維克托·歐爾班（Viktor Orbán）正尋求在歐盟內部建立一支「烏克蘭懷疑論聯盟」，目標是與捷克及斯洛伐克聯手，在烏俄戰爭議題上形成對布魯塞爾政策的制衡力量。 圖：翻攝自 @visionergeo X 帳號

《Politico》指出，由於匈牙利總理歐爾班長期反對歐盟制裁俄羅斯的計畫，歐盟正試圖讓匈牙利「邊緣化」。歐盟外交官傳遞的資訊是，如果比利時不支持貸款計畫，比利時外交官、部長和領導人在歐盟的話語權將被削弱，歐盟可能不會再徵求比利時對歐盟提案的意見。

歐盟總部位於比利時首都布魯塞爾，這使得比利時成為歐盟「地理和象徵意義上的核心」。如果比利時遭到歐盟冷落，其影響力將遭到嚴重打擊。

歐盟領導人將在 18 日舉行的峰會上決定是否要挪用俄羅斯被凍結資產，歐洲理事會主席科斯塔稱，他「非常確信」歐盟領導人將在峰會上「做出決定」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本青森外海6.7強震 海嘯警報急發、民眾緊急撤離 主播戴安全帽報新聞

新創「C5」繞過「G7」? 美媒曝川普棄歐 NSS「核心五國」被揭露 白宮否認