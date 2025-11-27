歐盟監察機構批評弱化永續規範程序倉促 缺乏平衡諮詢

歐盟倫理監察機構今天(27日)指出，歐洲執行委員會(European Commission)近期推動放寬企業永續及環境規範的程序過於倉促、不夠透明，且過度受企業意見影響。

歐盟調整多項剛通過不久的環境與人權相關法案，意在減輕企業負擔，減少繁文縟節。多個環保團體就此向歐盟監察專員提出抗議。

歐盟監察專員安金霍(Teresa Anjinho)在調查報告中指出，執委會未能就提案進行廣泛且平衡的諮詢。今年2月舉行的各界代表座談會中，多數受邀者為企業代表，而其他同樣關心議題的團體「可能遭到排除」。

報告也認為，執委會未充分評估本次修法的環境影響，且布魯塞爾方面並未充分說明此舉的急迫性。此外，執委會內部的跨部門協商被壓縮在不到24小時的週末期間，使各單位難以提出有意義的意見。

歐盟監察專員的建議雖不具法律拘束力，但非營利環保組織ClientEarth表示，這份報告清楚提醒執委會「並不凌駕於法律之上，不得將公民社會排除在規範制定之外」。

執委會過去曾強調，永續規範調整過程中已進行廣泛諮詢，並納入企業、工會與非政府組織意見。

本次爭議核心的「企業永續盡職調查指令」(Corporate Sustainability Due Diligence Directive，CSDDD)，要求大型企業負起責任，調查並改善其全球供應鏈造成的人權與環境負面影響，包括森林砍伐、污染及強迫勞動等。

然而，在歐洲產業面臨美中競爭壓力下，這部指令成為布魯塞爾簡化監管、降低企業負擔行動中最先被削弱的法案之一。法規的施行時間已從2027年延後至2028年，執委會亦提議縮減受規範的企業範圍與義務。

本月，歐洲議會內的保守派與極右翼陣營也聯手支持進一步放寬規範，相關修正內容將在與成員國的最終協商後塵埃落定。(編輯 : 廖奕婷)