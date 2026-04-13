歐盟砍半免稅進口鋼鐵額度 台灣恐受波及

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歐盟將推出保護歐盟鋼鐵產業的新措施，將砍半進口鋼鐵額度。圖為法國熱訥維利耶的賽峰飛機引擎鑄造鍛造廠。路透社



歐洲議會和歐盟理事會週一（4/12）達成初步協議，將大砍免稅進口鋼鐵額度。包括台灣、南韓、中國等主要進口來源國勢必受影響。

由於美國川普政府對歐盟鋼鐵課徵50%關稅，歐盟鋼鐵產能降至65%。為了促使歐盟的鋼鐵產能提升至8成，歐洲議會與歐盟執委會週一達成初步協議，將進口鋼鐵量削減一半，並對超出進口量的鋼鐵課徵50%關稅，以保護歐盟鋼鐵業受到進口產能過剩影響。

根據路透社，歐盟去年主要的進口鋼鐵來源包括土耳其、南韓、印尼、中國、印度、烏克蘭和台灣。

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自川普第一任期以來，歐盟便對境內生產鋼鐵實施保護措施，包括進口配額及超出配額外的部分徵收25%關稅。然而在WTO規範下，此措施必須於今年6月30日到期。

歐盟去年10月提出延長保護歐盟鋼鐵的新措施，將進一步追查進口鋼鐵的冶煉與澆鑄地，以防止規避規則的行為。此外，歐洲各國也承諾將迅速逐步淘汰來自俄羅斯的鋼鐵進口。

歐洲議會和歐盟理事會將對此新措施協議展開投票，通過後才能生效實施。

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