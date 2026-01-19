歐盟研擬強制性禁令 要求中國技術退出關鍵基建領域

火報記者 陳銳/報導

根據《金融時報》報導，歐盟正計畫要求成員國在關鍵基礎建設領域中，逐步淘汰來自中國的設備與技術供應商，華為與中興通訊等企業可能被排除在未來專案之外。

報導引述多名未具名官員指出，目前歐盟針對「高風險供應商」的管理機制，多半仍屬指導性質，是否採行由各成員國自行決定，不過，歐盟委員會正在研擬的新提案，可能會將相關要求轉為具法律效力的強制規定，要求各國在特定期限內調整現有網路架構與設備來源。

廣告 廣告

官員透露，新提案可能讓「高風險供應商」政策具法律效力，但將採分階段汰換，而非立即禁用。圖:istockphoto

官員表示，相關措施並非立即全面禁用，而是採取「逐步汰換」的方式，實際時間表將依不同產業的風險評估結果而定，並考量歐盟整體安全利益、特定領域對單一供應商的依賴程度，以及替代供應商的成本與供貨能力。

報導指出，過去幾年，西班牙、德國等大型歐洲市場的部分電信業者，對全面排除中國設備的政策態度保留，認為相關措施可能增加營運成本，並對既有網路升級與 5G 建設進度造成影響。這些疑慮也使歐盟內部在執行層面出現分歧。

歐盟委員會預計將於本週提交該提案，後續仍須經成員國討論與協商，實際內容與執行方式仍可能有所調整，先前已有消息指出，隨著歐洲多國對中國設備的安全疑慮升高，加上歐洲 5G 推進速度放緩，華為正重新評估其在法國東部新建工廠的長期營運規劃。

美國方面早在 2022 年即禁止核准華為與中興通訊的新電信設備，並持續呼籲歐洲盟友採取相近立場。歐盟此次研擬的措施，也被外界視為在安全考量與產業現實之間，尋求更一致政策方向的最新動向。