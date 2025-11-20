歐盟研議動用俄資產援烏 俄下議院：將對比利時祭出反制

歐盟執行委員會(European Commission)計畫動用俄羅斯遭凍結資產來援助烏克蘭，目前正與比利時進行談判。俄羅斯國會下議院今天(20日)通過一項決議，一旦俄國資產遭到沒收，政府將對持有資產的比利時及其金融機構採取法律行動，並提議利用「不友善國家」的非居民資產來彌補俄國損失。

歐盟執委會此前提出一項計畫，將動用比利時「歐洲清算銀行」(Euroclear)所持有的俄羅斯資產，並透過貸款的方式來援助烏克蘭，最高可達1850億歐元。

俄羅斯國會下議院「國家院」(State Duma)今天通過決議，歐盟成員國動用俄羅斯資產的行為「構成非法侵占」，俄羅斯必須對此做出「適當的法律回應」。

該決議指出，一旦俄羅斯資產遭到侵害，政府將向比利時和歐洲清算銀行要求賠償，並進一步凍結其資產。

國家院表示，也可能使用「不友善國家的非居民資產」，來彌補俄羅斯的損失。

比利時迄今尚未同意歐盟執委會提出的「凍結俄國資產」請求。分析認為，比利時擔憂可能成為克里姆林宮報復的目標。(編輯：楊翎)