歐盟研議鬆綁AI法 回應科技業憂慮聲浪

歐盟今天(7日)表示，正在考慮調整其具代表性的《人工智慧法》(AI Act)，以回應科技產業及部分成員國提出的疑慮。

這項法案於去年生效，但多項義務將在未來數年陸續實施。隨著科技產業壓力升高，布魯塞爾正面臨要求延後或放寬部分規定的要求。

歐盟執委會科技事務發言人芮尼耶(Thomas Regnier)表示：「我們聽到了產業界和成員國的憂慮。」他指出，歐盟預計在11月19日公布一項更廣泛的數位立法簡化方案，以減少行政負擔，「這會是解決部分問題的合適計畫」。

芮尼耶強調，目前尚未作出具體決定，但內部已開始討論。

針對來自美國科技巨頭的壓力，以及川普政府呼籲歐盟放寬監管，他回應，「我們堅定支持AI法，任何外部壓力都不會影響我們。」調整方向包括延長企業實施新規的期限，給予更多過渡時間。

今年初，負責科技政策的歐盟執委會副主席維爾庫南(Henna Virkkunen)也曾提出，應適度放寬合規時程，以便企業順利適應新制度。