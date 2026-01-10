歐盟碳稅才上路就遇挑戰 法國籲肥料免適用

（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）根據路透社掌握的文件草案顯示，法國正尋求歐盟其他國家支持，推動將肥料排除在歐盟碳邊境稅之外。法方認為如此才能保護目前陷入困境的歐洲農民。

今年元旦上路的歐盟碳邊境調整機制（CBAM）是全球第一個碳邊境關稅，規定若引進超過歐盟二氧化碳排放標準的海外產品時，進口商必須購買憑證，以免歐盟本地業者因減碳增加成本而受低價進口品不公平競爭；CBAM第一階段範圍涵蓋鋼鋁、水泥、肥料等高碳排產品。

一份由法國草擬並分送其他歐盟成員的聲明，呼籲歐盟執委會延後或暫停對肥料課徵碳邊境費用。

聲明指出，法國支持歐盟的碳邊境稅制度，但警告若將肥料納入碳稅適用範圍，恐進一步推高農民成本；目前歐洲農民已承受穀物價格疲弱，以及對引進俄羅斯肥料加徵關稅所帶來的成本攀升壓力。

但也有人認為，即便將肥料剔除於適用歐盟碳邊境稅適用範圍能減輕農民成本負擔，卻可能對歐洲本土肥料生產商造成打擊。這些生產商原本正是碳邊境稅所要保護對象，以免他們被來自氣候法規較寬鬆國家的廉價進口產品削價競爭。（編譯：陳亦偉）1150110