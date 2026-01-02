歐盟碳關稅正式上路 中國批「歧視性待遇」

（德國之聲中文網）歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）於週四（1月1日）正式生效，這項措施針對進口至歐盟、屬於高碳排放的產品徵收「碳關稅」，旨在於歐盟綠色轉型期間，防止歐盟高碳產業因國內碳成本上升而面臨他國的不公平競爭，特別是來自氣候法規較為寬鬆國家的進口產品。

CBAM涵蓋進口至歐盟的鋼鐵、鋁、水泥、化肥、電力與氫氣，因具有保護主義色彩，已引發多方貿易夥伴不滿，中國、印度與巴西等主要貿易夥伴強烈反對，美國亦要求歐盟為其企業提供「彈性安排」。

中國商務部週四發布聲明表示，歐盟對中國相關產品設定了過高的碳排放預設排放值，且預計未來3年進一步上調，相關做法既不符合中國當前實際情況，也與未來發展趨勢不符，對中方構成「不公平、具歧視性的待遇」，中方將以必要措施回應不公平的貿易限制。

中國商務部並表示反對歐盟擬將CBAM適用範圍擴大至約180項鋼鐵與鋁密集型產品，稱「已超出應對氣候變遷的正當範疇」；並批評歐盟近期對內放寬對新燃油車的綠色監管，另一方面卻以環境保護之名設置貿易壁壘「提高發展中國家應對氣候變遷的成本」，因此敦促歐盟保持市場開放。

CBAM保護了什麼?

儘管面臨外界反對聲浪，歐盟執委會去年12月仍決定把課稅範圍擴大至鋼鐵與鋁的下游產品，包括洗衣機、工業散熱器與園藝工具等。

歐盟氣候事務專員胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）先前表示，歐盟執委會在測試階段發現碳關稅制度範圍過廣、運作不順暢，但這些新增加的項目預計貢獻CBAM總體收入約20%至25%，部分收入將用於補貼歐盟出口商，並強調該補貼措施符合WTO規範，屬於為期兩年的暫時性措施。

CBAM企業聯盟代理主席、由產業團體組成的組織代表格拉夫（Leon de Graaf）對這項計畫表示歡迎，並指出該措施鎖定的是「碳洩漏風險最高的產品」，也就是企業可能為了規避歐洲嚴格氣候政策而將產能移往海外的風險。

歐盟也計畫加強取締外國企業低報排放的行為，若有證據顯示企業刻意低估排放以逃避徵費，歐盟可對該國產品套用「預設排放值」，使其需支付更高的CBAM費用。此舉旨在回應歐盟的疑慮，即以中國企業為主的部分外國企業，可能策略性地將低碳產品出口至歐洲，同時在其他市場持續生產高碳產品，藉此規避歐盟徵費，卻未真正降低整體排放。

根據現行規劃，CBAM自今年起向進口商收取與排放相關的費用，但企業可延至2027年9月前購買並繳交CBAM憑證以符合法規。

