歐盟禁售燃油車掀戰！車廠反彈：再這樣產業會斷尾
記者鍾釗榛／綜合報導
歐盟原本訂2035年起禁止銷售全新燃油車，結果眼看時程逼近，各家車廠紛紛跳腳。原本預計2026年才要啟動的政策審查，如今被提前到下個月，意味著這場「電動化硬推進」的攻防戰將更早開打。汽車集團Stellantis董事長John Elkann也罕見公開喊話，希望歐盟重新思考，讓插電式混合動力與增程式電動車在2035年後能繼續存在。
放標準一年比一年狠
雖然2035聽起來還很遠，但歐盟的排放規範其實從現在就開始步步進逼。2025到2027年，車廠平均排放要壓在93.6 g/km；2030至2034年更得大砍到 49.5 g/km。John Elkann認為這根本不切實際，建議改採五年平均，以免車廠被逼到喘不過氣。
電動車市占率才16%
車廠的焦慮並非空穴來風。根據ACEA統計，歐盟電動車市占率目前僅 16.1%，要在九年內衝到100%，就像跑400公尺卻在最後50公尺突然要求變100公尺衝刺，有點不科學。BMW與Mercedes-Benz高層過去也曾示警，硬性禁燃油車可能會讓歐洲汽車產業「直接撞牆」。背後更關鍵的，是數百萬工作機會恐受衝擊。
平價電動車陸續登場
但事情也不是全然悲觀。從今年開始，平價電動車正加速冒出頭。雷諾剛發表不到新台幣70萬的Twingo，大眾2026年將推出約87萬元的ID. Polo，甚至2027年還會再端出更便宜版本。Stellantis的Citroën ë-C3也壓到70萬以下。再加上中國品牌持續以高CP值車款猛攻，歐洲車廠自然得加速補課。
電動、混動、燃油並行？
眼下，歐盟仍堅持2035零排放目標，但風向明顯動搖。究竟最終會不會放行混動、增程式或替代燃料？還是繼續全力衝電動車？最快下個月就會看到更明朗的方向。
