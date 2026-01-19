歐盟禁網通紅鏈 華為、中興等大陸電信設備又踢到鐵板 台廠迎轉單

歐盟預計20日提交網路安全提案，要求成員國禁用華為、中興等大陸電信設備，是繼美國之後，又一封殺網通紅鏈的主要經濟體，業界看好台灣網通廠將迎來轉單，尤其華為在泛歐市占率比美國更大，歐盟禁用華為產品，對合勤控（3704）、智易（3596）等銷歐比重高的台廠更是一大利多。

此前，美國已在2022年禁止核准華為與中興的新電信設備輸美，並持續敦促歐洲盟友採取相同行動。綜合外媒報導，目前歐盟針對高風險供應商的限制機制仍屬自願性質，但歐盟最新提出的網路安全提案，可能使相關措施對各成員國具有強制法律效力，並顛覆當地網通市場供應現況。

歐盟將在20日提交相關法律提案，強制要求成員國禁用華為、中興的電信設備，相關新規引起台灣網通業者高度重視。法人指出，歐洲電信業者近期需求復甦，且加速建設行動、光纖及無線網路基礎建設，如今歐盟又要祭出排除網通紅鏈禁令，台廠接單可期。

業界分析，華為是全球最大電信設備（行動、固網寬頻）供應商，近年雖受到美國推動乾淨網路、排除紅色供應鏈影響，但國際市調機構Omdia報告顯示，2024年華為仍是全球行動網路RAN最大供應商，在歐洲市占率更高居第三，包括西班牙電信、德國電信以及Vodafone等歐洲電信大咖都是華為的主要客戶。

根據華為公布的2024年財報，電信相關的ICT資通訊基礎建設貢獻營收占比約42.9%；中國市場占營收比重的73.4%，歐洲中東及非洲為第二大市場，占比約17.2%，美洲則僅4.2%。換言之，歐洲對華為來說，是比美國更大的市場，若歐盟也跟進美國封殺華為，其影響更甚於美國。

近年歐洲各國正加速汰除華為等陸企製造的電信設備。網通廠觀察，除了英、德、法等國以外，歐盟排除中國供應鏈禁令一下，27個會員國一體適用，屆時「非中供應鏈」商機可期，除國際大廠愛立信、諾基亞外，近年台灣網通廠商深耕、擴大歐洲市場布局，均可望受惠。其中，智易、合勤控深耕歐洲電信市場，搶進歐洲電信10G PON、WiGi 7及5G FWA產品。智易來自歐洲市場營收占比約三成，合勤控則有四成以上，都是台廠中的「銷歐大戶」。隨著歐盟禁用紅鏈產品，智易、合勤控可望贏得多數轉單。

合勤控日前於法說會透露，因應美國市場對於「非中製造」需求，歐洲客戶也要求第三地生產，合勤控因而前進越南布局，強化供應鏈韌性，提升歐美市場競爭力，除二、三級電信客戶，也打入一級電信客戶。

