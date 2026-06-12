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歐盟歷史性的移民與庇護改革法案於週五正式生效，旨在加強邊境管制並簡化庇護流程。歐盟移民事務專員 Magnus Brunner 表示，這套新系統將賦予成員國更多主導權，透過生物辨識與快速篩選機制，應對日益嚴峻的非法移民挑戰。

根據新法規，非法進入歐盟（EU）的移民將面臨為期七天的身分與安全檢查，包含臉部辨識與指紋採集。這項篩選程序旨在區分申請者應進入快速通道或一般程序，並決定是否將其遣返。然而，人權團體擔憂，這可能導致包括孩童在內的大量移民在審核期間遭到變相拘留。

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針對來自摩洛哥或孟加拉等庇護核准率較低國家的申請者，歐盟將啟動「快速拒絕」機制，在邊境中心進行為期 12 週的審核。此外，為減輕義大利與希臘等前線國家的壓力，新法引入「團結機制」，要求成員國接收一定配額的難民，或為每位拒收的申請者支付 2 萬歐元（約新台幣 70 萬元）的補償金。

該法案也包含應對移民潮湧入的緊急機制，允許成員國在危機時刻延長拘留時間。儘管歐盟官方強調此舉能穩定局勢，但人權觀察（Human Rights Watch）批評，這項改革在世界最需要歐洲捍衛人權時，卻對庇護權造成了沉重打擊。目前仍有部分成員國在基礎設施與資料庫對接上遭遇困難，法案的全面落實仍面臨挑戰。

原文出處：歐盟移民改革法案正式上路！收緊邊境審核與分擔機制引發人權爭議

本文由AI協作，經編輯審核後發布