歐盟簡化船舶回收認證程序

根據英國航運相關網站表示，歐盟執行委員會（European Commission）近日宣布，正式採納全新的船舶回收相關證書格式，未來歐洲船東在安排船舶回收時，將可透過單一行政表格履行其法律義務，大幅降低行政作業負擔。

歐盟執委會說明，新版證書整合了「船上有害物質清冊」與「船舶已準備回收確認文件」，使船東能同時符合《歐盟船舶回收法規》及《香港國際安全與環境無害船舶回收公約》要求，在不降低歐盟既有高標準的前提下，提升效率。

歐盟指出，歐洲船東目前掌控全球船隊約三十％總噸位，但實務上，仍有大量船舶於歐盟以外地區，尤其是南亞國家進行拆解作業，而當地回收環境往往對勞工健康與生態環境造成嚴重風險。

為改善前述問題，歐盟早於二○一三年即通過《船舶回收法規》，建立針對懸掛歐盟成員國旗幟大型遠洋船舶回收的完整監管架構。該法規內容涵蓋船舶及回收設施技術要求、對石綿等有害物質安裝與使用限制，及列出符合規範的「歐盟合格船舶回收設施清單」，該清單適用於歐盟境內與全球其他地區。另，《香港國際安全與環境無害船舶回收公約》已於二○二五年六月正式生效，為全球船舶回收建立基本安全與環保標準。不過，歐盟也指出，該公約在部分領域的規範仍低於歐盟現行要求。

歐盟執委會表示，未來將在國際海事組織（I-MO）所規劃的經驗累積階段中，積極參與公約實施成效的評估工作，並推動其朝向更嚴格的全球性標準精進，以確保船舶回收產業在安全、環境與勞工保護方面持續提升。

在實務層面，新制將對歐洲航運公司產生明顯助益。過去船東在安排船舶汰舊回收時，須分別因應歐盟法規與《香港國際安全與環境無害船舶回收公約》的不同文件與認證要求，行政流程繁複，也增加合規成本。隨著證書格式整合為單一文件，船東可同步滿足雙方法規，大幅降低文件準備時間與人力負擔，有助提升船隊汰換與資產管理效率。

統一的回收認證制度也有助航運公司在新船訂造與舊船處置的整體規劃上更具彈性。隨著IMO推動溫室氣體減量政策，及歐盟「Fitfor 55」氣候專案逐步上路，船東正加速淘汰高排放、老舊船舶。簡化後的回收程序，可望降低企業在船舶生命週期末端的合規風險，使航運公司更容易配合船隊更新與減碳轉型時程。

市場人士指出，此舉可能影響全球拆船市場流向。由於歐盟船東更容易遵循高標準回收規範，未來符合歐盟清單要求的回收設施，尤其是環境與勞工條件較佳的船舶回收場，可能獲得更多歐洲船東青睞，進而對傳統以低成本為主的南亞拆船市場形成結構性壓力。

整體而言，歐盟此次簡化船舶回收認證，不僅是行政程序調整，也被視為透過制度設計，引導航運公司在成本、合規與永續發展間重新取得平衡，進一步強化歐洲在全球船舶回收與綠色航運治理的影響力。