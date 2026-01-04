歐盟籲克制 也挺委國和平過渡

美軍在行動中逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，歐盟一方面重申不承認馬杜洛政權的正當性，另一方面亦警告各方必須嚴格遵守國際法與《聯合國憲章》，避免局勢失控。聯合國則認為此舉是國際史上「危險先例」，並安排安理會5日緊急會議。

歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）隨即重申歐盟一貫立場，即馬杜洛缺乏執政合法性，歐方支持委國「和平過渡」。不過她同時強調必須尊重國際法原則和《聯合國憲章》，呼籲各方保持克制。卡拉斯透露，她已就此事與美國國務卿盧比歐及歐盟駐委內瑞拉大使進行溝通。

歐洲內部也出現分歧聲音。歐洲議會議長梅特索拉公開支持此次行動，稱「委內瑞拉人民在多年壓迫後，理應享有自由」，並再次表明歐洲議會不承認馬杜洛是合法當選的總統。

相較之下，義大利與西班牙態度較為保留。西班牙首相桑切斯僅表示，必須遵守國際法與《聯合國憲章》。義大利總理梅洛尼透過辦公室表示「外部軍事行動不是終結極權政權的方式」，但認為針對毒品走私等「混合型威脅」的防禦性干預在特定情況下合法。

在歐洲以外，反應更為強烈。俄羅斯譴責美國武裝侵略行為。伊朗亦將此次行動定性為「公然侵犯國家主權」。

隨著爭議升高，聯合國安全理事會預計5日召開緊急會議。據稱，哥倫比亞在中俄支持下，要求就此事召開安理會會議。安理會去年10月與12月已兩度就美委關係升溫舉行磋商，顯示當地早已被列為潛在風險。聯合國秘書長古特瑞斯表示也對攻擊深表震驚，等同為國際關係樹立「危險的先例」。

委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達4日致函安理會，將美國行動定調為「殖民戰爭」，指控華府企圖摧毀人民自由選擇的共和政體，並強加傀儡政府，以掠奪全球最大石油儲量在內的自然資源。他並引用《聯合國憲章》指出，各國應避免以武力威脅或使用武力，侵害他國的領土完整與政治獨立。