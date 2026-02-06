歐盟純電動車市占首超越油車 每5新車就有1純電車

在歐盟電動車政策大力推動下，歐洲人近來更換電動車的速度加快了。根據路透社與彭博的報導，歐盟加上英國與歐洲自由貿易協會（EFTA）國家，像是冰島、挪威等國，現在每5輛新車裡面就有1輛已經是純電動車（BEV）。

也因此，根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）1月底最新公布的數據，去年12月歐盟市場的純電動車市占率提升至22.6%，純汽油車市占率則降至22.5%，呈現黃金交叉，可說是電動車在歐洲市場轉型的重要里程碑。

而所有歐洲國家裡，挪威的純電動車銷量成長最大，在去年1年售出的新車中，95%都是純電動車。

但其實歐洲市場上的混合動力車，仍是一大主流。以去年一整年來說，混合動力車其實占了歐盟新車銷量的34.5%，也就是每3輛新車中，就有1輛是油電車，以西班牙、法國、德國與義大利成長幅度最大。

而原本歐盟規定2035年起，所有新車必須100%是純電動車，但去年12月歐盟決定展現「務實」，將標準放寬為90%零排放。

歐盟執委會副主席塞儒內說明，「未來製造商總銷量的10%以內，將被允許提供純電動車以外的技術，包括配備內燃機的增程型技術、油電混合動力車，也可能是其他可能被研發出的技術。」

法蘭西電視台記者霍爾沃斯報導，「德國汽車業目前正遭遇困境，在西方是川普的關稅戰，遠東則是中國的競爭，中國人正大量生產電動車，而且價格比歐洲人生產的便宜得多。」

為了說服消費者購買歐洲車，德國還提供了4000到5000歐元的補貼；歐盟方面也提供了歐洲製造的小型電動車，像是價格介於1萬5000到2萬歐元，還有長度小於4.2公尺的小車，享有道路通行費減免以及在充電站的優惠。

不過專家也批評，歐洲傳統車廠因2035年碳排禁令陷入苦戰，因為供應鏈要重整不僅難度高，進度相對慢，反而讓準備充足的中國電動車產業在歐洲大發利市。

中國電動車巨頭「比亞迪」去年在歐洲銷售比前一年2024年成長了3倍，市占率已達到9.5%；而現在歐洲市面上銷量最好的中國電動車款，是原為英國品牌，現在隸屬中國國營上汽集團的MG。

歐洲顛覆性倡議聯盟基金會（JEDI）主席皮埃特里表示，「我們眼睜睜看著整個產業走向死亡或陷入困境，看看德國或法國的汽車工業，我們讓中國的電動車產業蓬勃發展，結果自己要吞下苦果，還要撤回我們的環保目標，這簡直是一場災難。」

原本歐盟對中國進口汽車的反補貼關稅，加上10%的基本關稅，最高關稅達到45%左右，但1月中旬，歐盟與中國商務部達成協議，中國將針對電動車在歐盟的銷售價格不低於特定水平，以爭取跟歐盟在反補貼關稅上的豁免。

畢竟對歐盟來說，汽車製造業是經濟支柱，除了提供超過7%的GDP，還有超過1300萬個就業機會。但此刻歐洲汽車產業除了排除來勢洶洶的競爭者，更亟需推出符合未來消費趨勢的車款，贏回本土消費者的荷包。