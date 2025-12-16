歐盟綠色政策讓步 取消2035年燃油車禁令

路透社報導，歐盟執行委員會(European Commission)今天(16日)推出一項提案，將2035年起所有新車零碳排的目標，改為減少90%的碳排量。這一轉變象徵著歐盟在面對當地汽車業的施壓下，準備做出一些讓步，允許部分非電動車繼續銷售。

根據歐盟現行法規，自2035年起，所有在歐盟販售的新車都必須達到零碳排的目標。但在今天這項提案中，歐盟將減碳要求從100%下調至90%，為10%的非電動車留下銷售空間。

這項提案仍須獲得歐盟各國政府與歐洲議會(European Parliament)批准，一旦通過，將是歐盟過去5年來在綠色政策上的最大讓步。

歐盟正面臨來自汽車產業的巨大壓力。汽車製造商表示，民眾對電動車的需求疲軟，當局應該放寬減碳目標。此外，外觀與平價兼具的中國電動車不僅讓歐洲廠牌難以在中國市場立足，在歐洲本土也面臨競爭威脅。儘管歐盟對中國進口電動車祭出關稅措施，卻只能稍微減緩車商的壓力。

不過，電動車產業警告，放寬減碳目標將削弱投資，導致歐盟在淨零轉型過程中將更多電動車市場讓給中國。

瑞典電動車廠Polestar執行長洛歇勒(Michael Lohscheller)表示：「從100%零碳排目標退回到90%看似微小，但如果我們現在退縮，不僅會傷害氣候，也會傷害歐洲的競爭力。」

非政府組織「歐洲運輸環境聯合會」(Transport & Environment)執行董事托特(William Todts)則說，歐盟爭取時間的同時，中國正在加速前進，「抱著燃油車不放，不會讓歐洲車商再次偉大。」(編輯：楊翎)