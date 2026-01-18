歐盟緊急會議 關稅戰恐反擊

丹麥首都哥本哈根17日群眾集結示威，最終遊行至美國大使館前，聲援格陵蘭。（路透）

記者康子仁綜合外電報導

美國總統川普在社群媒體指出，二月起將對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭的八個歐洲國家加徵百分之十的關稅，而且稅率自六月起再增至百分之二十五，已經引發英國、法國、瑞典、丹麥及歐盟領袖齊聲反彈，十八日（當地時間）召開緊急會議，目前已有歐盟議員提議暫停批准美國商品零％關稅的措施。

被川普加徵關稅的八個歐洲國家包括丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭。

丹麥外交部長拉斯穆森透過聲明，表達對川普關稅威脅感到驚訝，他指出，川普提及的在格陵蘭增兵一事，其目的正是為了強化北極地區的安全。

據法新社報導，英國首相施凱爾發布聲明表示，對追求北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）集體安全的盟邦施加關稅，完全是錯誤之舉，「我們當然會就此直接與美國政府溝通。」

法國總統馬克宏也在社群媒體Ｘ平台以法語及英語表達：「關稅威脅在當前情況下令人無法接受，且無立足之地。」

瑞典總理克里斯特森告訴法新社記者，「我們不會受到恫嚇。只有丹麥和格陵蘭有權決定與自身相關的事務」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩和歐盟理事會主席柯斯塔也在社群媒體共同發布聲明，警告「關稅將侵蝕跨大西洋關係，並帶來危險的惡性循環風險。」並提及「歐洲將保持團結與協調，並致力維護自身主權。」兩人強調：「對話依然至關重要，我們承諾繼續推動丹麥王國與美國上週已展開的相關磋商進程。」

根據路透社報導，歐盟輪值主席國賽普勒斯宣布，歐盟二十七國大使，十八日（當地時間）召開緊急會議。

西班牙總理桑傑士在一篇報紙專訪中表示，如果美國入侵格陵蘭，「會讓俄羅斯總統蒲亭成為世界上最開心的人」。桑傑士指出，美國對丹麥海外自治領地格陵蘭採取任何軍事行動，都將損害北約的整體安全，並為俄羅斯入侵烏克蘭提供正當性。

他表示：「美國入侵格陵蘭將會讓蒲亭成為世界上最開心的人。為什麼？因為這將為他入侵烏克蘭提供正當性。」「如果美國動用武力，這將成為北約的喪鐘。蒲亭將會加倍高興。」