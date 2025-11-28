歐盟考慮用未來的俄羅斯賠款 貸款給烏克蘭
[Newtalk新聞] 歐盟各國對於是否應動用凍結的俄羅斯資金協助烏克蘭補足鉅額預算缺口，近日爭辯不休。最新的考慮是用未來俄羅斯的賠款來援助烏克蘭。
法蘭西24台（France24）稍早報導，歐盟執委會提議動用1,850億歐元（約新台幣6.73兆元）的俄羅斯凍結資產，為基輔提供一筆由歐盟成員國擔保的無息貸款。但作為凍結資金清算機構所在地的比利時，卻擔心莫斯科採取法律或其他手段報復，始終拒不接受這項提議。
烏克蘭正面臨嚴冬，未來可能還會面臨更多挑戰。根據國際貨幣基金組織（IMF）估計，這個飽受戰爭蹂躪的國家未來兩年將面臨650億美元（約新台幣2.04兆元）的預算缺口。
目前，烏克蘭捉襟見肘的預算中，近2/3用於維持一場曠日持久的消耗戰，以阻止俄羅斯的推進。烏克蘭公民的日常需求（包括退休金和公共部門薪資）主要依靠西方盟友的援助來維持。
自從川普（Donald Trump）1月重返白宮以來，曾經是烏克蘭最主要支持者的美國沒有再向烏克蘭撥付任何新的資金，迫使歐洲不得不緊急填補軍事和人道主義援助方面的缺口。
報導指出，儘管歐盟執委員會承諾在2028年起為烏克蘭籌集高達1,000億歐元（約新台幣3.64兆元）的資金，但在此之前如何確保資金持續流向基輔並非易事。
這就引出了一個顯而易見卻又難以迴避的問題：高達3000億美元（約新台幣9.43兆元）的巨額資金。多年來，俄羅斯央行一直將其外匯儲備投資於海外債券和其他證券。自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，這些資產一直被凍結在歐洲及其他地區的銀行和清算機構中，受到西方制裁而無法動用。
歐洲在如何處理這些資金的問題上一直存在分歧。儘管拜登政府、波蘭以及波羅的海和北歐國家多次敦促法國和德國凍結這些資產以資助烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭，但兩國都對此猶豫不決。
作為國家財產，這些資產——即使俄羅斯無法動用，但其所有權仍然屬於俄羅斯——根據國際法不受扣押。莫斯科已明確表示，將對任何此類徵用行為立即採取法律行動，很可能扣押俄羅斯為報復而凍結的、數額不明的西方資產。
巴黎和柏林也擔心，單方面沒收價值數千億歐元的主權資產可能會嚇跑投資者，使他們遠離歐洲金融市場。
但隨著為烏克蘭籌集資金的壓力越來越大，歐盟委員會找到了一條出路——所謂的「賠償貸款」（reparations loan），該貸款將允許歐盟向烏克蘭提供約1400億歐元的貸款，而無需直接扣押被凍結的資金。
布魯塞爾智庫布魯蓋爾研究所和彼得森國際經濟研究所的資深研究員韋龍（Nicolas Véron）認為，這項提議旨在規避直接沒收的法律困境：「賠償貸款是一項非常巧妙的金融工程——它一次性解決了許多問題。 該方案的關鍵特點之一是，它實際上並未觸及被凍結在歐洲清算銀行（Euroclear）的俄羅斯資產。」
俄羅斯央行價值約3000億美元遭凍結資產中，絕大部分存放在歐洲，其中包括存放在總部位於布魯塞爾的中央證券存管機構歐洲清算銀行的約1850億歐元（約新台幣6.73兆元）。
根據法蘭西24台目前對該方案的了解，歐洲清算銀行將被要求向歐盟發放一筆相當於凍結資產價值的無息貸款，其中大部分資產已經變現。在這1850億歐元中，約有450億歐元（約新台幣1.64兆元）可能用於償還歐盟及其七國集團盟友先前已向烏克蘭提供的貸款，這些貸款的資金來自上述凍結資金的利息收入。
剩餘資金將借給基輔，根據貸款條款，基輔直到收到莫斯科就俄羅斯入侵造成的破壞所作的賠款前，無需償還這筆貸款。在此之前，這些資產將像現在一樣，繼續處於莫斯科無法觸及的狀態。
韋龍說：「賠款貸款既不會沒收這些現金，也不會威脅沒收這些現金，」。 「因此，它不會對俄羅斯的財產產生任何影響。當然，即便如此，它的前提仍然是這些現金不會被動用。」
然而，並非所有人都對這種金融變通方案信服。 《金融時報》看到的一封歐洲清算銀行執行長烏爾班（Valérie Urbain）致歐盟執委會主席馮德萊恩（ Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）的信警告說，投資者——以及俄羅斯——很可能仍然會將這筆強制貸款視為「等同於沒收」。
