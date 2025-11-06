歐盟與中國建立特別溝通管道 加快稀土出口審批

（中央社台北6日電）歐洲聯盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇5日表示，歐盟已與中國建立「特別溝通管道」，以確保稀土原料的供應。

路透社5日報導，塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在科威特出席2025年海灣合作委員會－歐盟商業論壇期間，回應路透社提問時作出上述回應。

塞夫柯維奇表示，他曾多次與中國商務部長王文濤直接討論過有關稀土的問題，並強調稀土出口程序管理不善，可能會對歐盟的生產製造造成「非常負面的影響」。自中國的稀土管制措施生效以來，歐洲企業已向中國當局提交約2000份申請，超過一半已獲批准。

廣告 廣告

據中國商務部，10月31日至11月1日，中國與歐盟在布魯塞爾舉行「升級版」中歐出口管制對話磋商，雙方就出口管制領域及彼此關切進行深入、富有建設性的溝通。雙方同意繼續保持溝通交流。

歐盟委員會4日表示，歐盟和中國官員在會議中討論如何維持稀土供應，包括可能發放通用許可證，以便利出口審批申請。（編輯:陳鎧妤/周慧盈）1141106