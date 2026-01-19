歐盟與南方共同市場簽自由貿易協議 擴大雙方貿易規模

記者賴韋廷／綜合報導

歐洲聯盟（EU）17日與「南方共同市場」各國代表（Mercosur）在巴拉圭正式簽署自由貿易協定，計畫打造全球最大的自由貿易區，以擴大雙方貿易規模，並平衡美國關稅政策影響。

「半島電視臺」報導，歐盟與南美「南方共同市場」經25年漫長談判後，雙方同意簽署自貿協定。該協定旨在降低雙方關稅並促進兩地區間的貿易，目前仍須取得歐洲議會及阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭等「南方共同市場」成員國的立法機構批准。

廣告 廣告

報導指出，該協議將有利於歐洲的汽車、葡萄酒與乳酪等產品出口，同時使南美的牛肉、禽肉、糖、稻米、大豆等農產品，以及石墨、鎳、錳與稀土等各種礦物能以更低價格進入歐洲市場，將顯著降低歐盟商貿活動受地緣政治干擾的風險。此舉也引來部分歐洲農民及環保團體的抗議聲浪，擔憂南美農產品將憑藉低廉價格及較低的環保標準席捲歐洲市場，摧毀歐洲農民生計。對此，歐盟執委會主席范德賴恩也承諾將採取措施保護相關群體。

歐盟與南方共同市場總計佔全球生產毛額（GDP）的30%，涵蓋超過7億人口，使歐盟與「南方共同市場」各國共同構成全球最大的自由貿易區，協定預計將於今年底前正式生效。

歐盟與南美「南方共同市場」經25年漫長談判後，雙方同意簽署自貿協定，圖為各國代表合影。（達志影像／路透社）