歐盟與南美簽自貿協定 將建立7億人口市場

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，「我們將建立全球最大的自由貿易區，我們選擇公平貿易而非關稅。」這項歐盟與南美洲「南方共同市場」的自貿談判歷經25年，17日在巴拉圭敲定。

未來歐盟將對南美產出的牛肉、禽肉、糖跟乙醇等農產品開放更多進口配額；相對地，南美洲27國則將降低對歐洲汽車、機械、化工產品與金融服務的貿易障礙。

然而，這項協定在歐洲內部引發極大爭議。儘管內容加入了環境保護條文，環保團體仍批評監督力道不足，擔心會助長亞馬遜雨林的砍伐。

同時，歐洲農民更擔心南美洲廉價且不符合本地人道標準的產品流入，會嚴重衝擊本地農業，連日走上街頭抗議。

農民團體發言人格雷夫說：「農場的價格壓力已經很大，每年約有2600家德國農場因為無法生存而關閉。」

對歐盟而言，在面對美國日益強硬的關稅勒索時，這是必要的戰略選擇，旨在重建更有韌性的全球供應鏈，並對歐洲的工業與服務業提供支撐。目前該協議仍有待歐洲議會與南美各國國會表決通過。

在全球應對川普關稅壓力的背景下，貿易正逐漸走向多極化。此前一天，加拿大總理卡尼在中國也達成重大關稅協議，允許4萬9000輛中國電動車的進口關稅，從100%大幅裁減至6.1%，以換取加拿大龍蝦、螃蟹、外銷豌豆與芥花籽等農產品的進口稅率降至15%。