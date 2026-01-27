歐盟與印度簽FTA 德副總理：開啟歐洲貿易政策新篇章

印度與歐盟今天(27日)正式簽署雙邊自貿協定(FTA)。德國表示，此舉將在歐洲與其他主要經濟體關係面臨挑戰之際，協助歐洲維持經濟成長。

法新社報導，面對美國總統川普(Donald Trump)關稅戰與中國廉價商品的衝擊，歐洲正努力開拓海外市場，最新簽署的歐盟－印度自貿協定將為雙方創造更多經貿機會。

對歐洲最大經濟體、又是出口導向的德國而言，這份自貿協定尤其關鍵。德國副總理兼財政部長克林拜耳(Lars Klingbeil)表示，當前局勢動盪不安，這項協議「開啟了歐洲貿易政策的新篇章」。

克林拜耳說：「我們正有意識地致力於建立開放、可靠且強大的夥伴關係。」

根據協定內容，印度將逐步下調歐洲汽車關稅，稅率由110%降至最低10%，德國的核心汽車業預料將從中獲益。

此外，德國機械設備製造商協會(VDMA)指出，印度是該行業「成長最快且最具戰略重要性的市場之一」。VDMA執行長伯特曼(Thilo Brodtmann)表示，透過這項協議，歐洲發出了清楚的訊號，那就是「支持基於規則的貿易，反對弱肉強食的叢林法則」。