歐盟與印度達成「萬筆協定之母」自由貿易協議

歐洲聯盟與印度今天(27日)宣布達成被形容為「萬筆協定之母」的自由貿易協定。這項歷經20年談判的重大協議，將打造一個涵蓋約20億人口的自由貿易市場。印度總理莫迪(Narendra Modi)與歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)及歐洲理事會主席柯斯塔(Antonio Costa)在新德里會晤時共同宣布此一成果，期盼藉此因應美國與中國帶來的全球經貿挑戰。

歐盟表示，協議將削減或取消近97%的歐洲出口產品關稅，每年可為歐洲企業節省約40億歐元關稅成本。依協議內容，印度將逐步下調汽車關稅，最高稅率由110%降至最低10%；葡萄酒關稅將由150%降至20%；加工食品(如義大利麵與巧克力)關稅則將全面取消。歐盟預期對印度出口將倍增。過去，印度高度保護市場，此次達成協議，象徵印度市場對歐盟的開放程度，創下歷來新高。歐洲農業、汽車與服務業將是主要受益者，而印度的紡織、珠寶、皮革製品及服務業也可望受惠。

在美國關稅政策與中國出口管制壓力下，歐盟與印度皆積極尋求分散市場風險。雙方亦預期完成勞動力流動及安全防務相關協議。歐盟強調，這項協議象徵雙方選擇戰略夥伴關係與開放合作，為分裂的全球經貿體系提供另一種可能。(編輯：宋皖媛)