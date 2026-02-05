歐盟融資逾3兆金援 挺烏護主權

記者賴名倫／綜合報導

「歐洲新聞臺」4日報導，歐盟4月起將向烏克蘭分批提供總額900億歐元（約新臺幣3.36兆元）貸款，確保其2026至2027年的經濟與建軍財源，力挺烏國抗俄侵略、守護主權與領土。

歐盟在比利時首都布魯塞爾舉行峰會期間，針對理事會輪值主席國賽普勒斯提交的最新版本援助計畫達成協議，同意以歐盟提供擔保與各國發行債券融資模式，共同籌措900億歐元經費，其中300億歐元用於經濟援助、600億歐元用於軍事援助。這些款項將分批交付，支付未來2年的各項經濟建設與國防採購，確保行政機構與各級部隊有效運作。

廣告 廣告

不過，計畫也設有若干限制，包括烏國若發生重大貪腐將暫停援助，以及須遵循採購規範，優先選用歐盟、烏國本地，或與歐盟關係密切的日、澳、加等國產品。

歐盟執委會主席范德賴恩肯定這項重要援助，充分代表歐盟團結一致力挺烏國，有助強化烏軍防衛戰力與談判優勢，但協議尚待歐洲議會於4月初審議後才會正式定案。

歐盟2025年12月中旬已就貸款額度達成初步共識，但比利時反對運用俄國凍結資產收益作為財源，加上匈牙利、捷克與斯洛伐克反對援烏，協議一度陷入僵局。新計畫改採融資方式，化解國際金融規範爭議，並允諾免除上述3國承擔相關財源義務，由其他國家籌措，才順利消除反對阻力。

歐盟同意向烏提供900億歐元貸款，但未動用俄凍結資產。圖為范德賴恩去年12月宣布援烏計畫。（達志影像／美聯社資料照片）